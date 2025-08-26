Julgamento de Bolsonaro traz ‘algum grau de tensão’ para o país, afirma Barroso Sessões no STF estão marcadas para o período de 2 a 12 de setembro Brasília|Da Agência Brasil 25/08/2025 - 23h47 (Atualizado em 25/08/2025 - 23h53 ) twitter

Barroso: "O país precisa encerrar o ciclo em que se considerava aceitável a quebra de legalidade" CARLOS ALVES MOURA

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, disse, nesta segunda-feira (25), que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus pela trama golpista traz “algum grau de tensão” para o país.

Durante um evento na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o ministro afirmou que o resultado do julgamento pela condenação ou absolvição dos réus ocorrerá com base em provas e seguirá o devido processo legal, com sessões públicas.

“Nós vivemos esse momento tenso, inevitável, dos julgamentos do 8 de janeiro e dos julgamentos do que, segundo a denúncia do procurador-geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o país”, constatou.

Barroso também fez um retrospecto das tentativas de quebra da legalidade constitucional ao longo da história do Brasil e disse que é preciso “encerrar um ciclo”.

“É imperativo o julgamento, porque o país precisa encerrar o ciclo em que se considerava legitimo e aceitável a quebra de legalidade constitucional por não gostar do resultado eleitoral, ressaltou.

Julgamento

O julgamento de Bolsonaro será realizado pela Primeira Turma do Supremo — formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. As sessões do julgamento estão marcadas para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira: (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid: (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

