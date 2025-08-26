PGR sugere ao STF reforçar policiamento na casa de Bolsonaro durante prisão domiciliar Órgão sugere equipes de prontidão da Polícia Federal em tempo integral nas proximidades da casa do ex-presidente Brasília|Do R7 25/08/2025 - 21h42 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h54 ) twitter

PGR recomendou que equipes da PF fiquem de prontidão perto da casa de Bolsonaro Alan Santos/PR

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma recomendação para reforçar o monitoramento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral, acompanhando em tempo real as medidas cautelares já existentes contra Bolsonaro.

A PGR enfatiza, no entanto, que a atuação não deve ser “intrusiva da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”.

“Tendo em vista o encaminhamento pela própria Polícia Federal da solicitação que recebeu do ilustre Deputado Federal, parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”, escreveu a PGR.

A sugestão foi feita após pedido do líder do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), feito ao STF e à Polícia Federal.

Lindbergh argumentou que há “risco concreto de fuga” de Bolsonaro, citando a proximidade da residência do ex-presidente à Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de dez minutos do local.

No documento, o parlamentar solicitou o “reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Messias Bolsonaro, bem como a manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar”.

