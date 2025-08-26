Logo R7.com
R7 Brasília

PGR sugere ao STF reforçar policiamento na casa de Bolsonaro durante prisão domiciliar

Órgão sugere equipes de prontidão da Polícia Federal em tempo integral nas proximidades da casa do ex-presidente

Brasília|Do R7

Jair Bolsonaro foi submetido a medidas cautelares após operação da PF nesta sexta (18)
PGR recomendou que equipes da PF fiquem de prontidão perto da casa de Bolsonaro Alan Santos/PR

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma recomendação para reforçar o monitoramento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral, acompanhando em tempo real as medidas cautelares já existentes contra Bolsonaro.

A PGR enfatiza, no entanto, que a atuação não deve ser “intrusiva da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”.

“Tendo em vista o encaminhamento pela própria Polícia Federal da solicitação que recebeu do ilustre Deputado Federal, parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”, escreveu a PGR.


A sugestão foi feita após pedido do líder do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), feito ao STF e à Polícia Federal.

Lindbergh argumentou que há “risco concreto de fuga” de Bolsonaro, citando a proximidade da residência do ex-presidente à Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de dez minutos do local.


No documento, o parlamentar solicitou o “reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Messias Bolsonaro, bem como a manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar”.

