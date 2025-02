Justiça mantém prisão de empresário que matou motorista de van escolar no DF Francisco Evaldo de Moura se entregou à polícia na sexta-feira (7) e alegou que crime foi cometido em legítima defesa Brasília|Do R7, em Brasília 09/02/2025 - 13h15 (Atualizado em 09/02/2025 - 17h04 ) twitter

Crime aconteceu na manhã de quinta-feira Reprodução/Arquivo - 06.02.2025

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do empresário Francisco Evaldo de Moura, de 56 anos, acusado de matar a tiros o motorista de transporte escolar Adriano de Jesus Gomes, de 50 anos, na última quinta-feira (6) em Samambaia. A prisão preventiva foi mantida na manhã deste domingo (9), depois de Francisco passar por audiência de custódia.

O homem se entregou para a polícia na sexta-feira (7) e alegou que o crime foi cometido em legítima defesa. Ele era vizinho da vítima e tinha um histórico de brigas recorrentes com Adriano. Na manhã de quinta-feira, devido a uma discussão por vaga em estacionamento público, ele efetuou diversos disparos contra o motorista de van, que morreu no local, após ser atingido no tórax e no pescoço.

Quando se apresentou à polícia, Francisco também levou a arma do crime. Toda a discussão foi registrada por câmeras de segurança de uma casa próxima. No vídeo, é possível ver o momento em que Adriano e o filho discutem com o autor dos disparos.

Em certo momento, Francisco saca a arma e dispara diversas vezes. Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

