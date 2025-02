Saúde do DF inicia envio de mensagens pelo celular para incentivar vacinação contra HPV Vacina é aplicada em meninos e meninas de 9 a 14 anos; imunizante é essencial para prevenção de câncer do colo do útero Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasília 09/02/2025 - 09h31 (Atualizado em 09/02/2025 - 09h31 ) twitter

Cobertura vacinal dos meninos está em apenas 62% Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília -

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou este mês a enviar mensagens ao celular de pais e responsáveis para lembrar sobre a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano). O objetivo é aumentar a proteção entre meninos e meninas de 9 a 14 anos. Até o momento, as mensagens já alcançaram mais de 46 mil jovens. A expectativa é que a cobertura vacinal alcance pelo menos 90% dos jovens dessa faixa etária, meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

O último levantamento da Saúde, no entanto, apontou que em 2024 o percentual estava em 81,5% entre meninas e em 62,9% entre meninos. A pasta reforça que as mensagens enviadas não pedem informações pessoais, sigilosas ou restritas. No texto, será perguntado se o portador do número é responsável pelo jovem e em caso positivo, a Secretaria questiona se há uma previsão de levar a criança para vacinar.

A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, explica que o envio de mensagens é um serviço gratuito. “Isso quer dizer que não há qualquer pedido de pagamento ou taxa. O foco das mensagens é unicamente lembrar, conscientizar e incentivar os responsáveis sobre a vacinação da criança ou do adolescente”, informa.

A vacinação está disponível em mais de 100 pontos espalhados pelas regiões administrativas (confira os locais).

Sintomas

O papilomavírus humano infecta tanto a pele quanto a mucosa oral, genital e anal. Apesar de muitos casos serem assintomáticos, o HPV pode apresentar verrugas ou lesões. Estas, por sua vez, são capazes de evoluírem para um câncer, como o de colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe (parte da garganta que fica atrás da boca).

Embora a principal forma de transmissão ocorra por via sexual, com penetração desprotegida, ela também é possível por contato direto entre os órgãos genitais, sem penetração. Os sintomas podem incluir verrugas genitais, lesões precursoras de câncer, infecções respiratórias, coceira ou irritação, e dor associada às verrugas.