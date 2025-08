Lava Jato: Toffoli suspende ação de improbidade contra Jaques Wagner Ministro considerou nulas as provas colhidas nos sistemas Drousys e My Web Day B, no acordo de leniência da Odebrecht Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Dias Toffoli suspende ação de improbidade contra Jaques Wagner.

Provas coletadas nos sistemas Drousys e My Web Day B foram consideradas nulas.

Decisão se baseia em precedentes do STF sobre a inviabilidade de provas do acordo de leniência da Odebrecht.

Caso envolve suposto empréstimo do BNDES para obras da Arena Fonte Nova durante governo de Wagner na Bahia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lava Jato: Toffoli suspende ação de improbidade contra Jaques Wagner Mathias Brotero/RECORD - 29.07.2025

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), declarou inválidas provas produzidas no Brasil que foram usadas para basear uma ação de improbidade contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), na Justiça Federal da Bahia.

No caso, Toffoli considerou nulas as provas colhidas nos sistemas Drousys e My Web Day B, dentro do acordo de leniência da Odebrecht, na ação penal que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba.

Esse material já foi declarado nulo pela Segunda Turma do STF. Em fevereiro de 2022, por maioria, o colegiado manteve decisão do então ministro Ricardo Lewandowski que declarou a impossibilidade da utilização de elementos obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht como prova.

Segundo Toffoli, “deve-se rememorar que a imprestabilidade dos elementos de prova questionados”.

‌



“Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do acordo de leniência celebrado pela Odebrecht são nulos”, disse o ministro.

O caso diz respeito a um suposto empréstimo do BNDES às obras da Arena Fonte Nova para a Copa do Mundo de 2014, realizadas pela Odebrecht e pela OAS. Wagner era governador da Bahia na época.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp