Líder da oposição apresenta projeto para barrar aumento na taxação do IOF Governo recuou em parte do decreto sobre o aumento na alíquota do IOF Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h08 )

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS) Marina Ramos / Câmara dos Deputados - 30/04/2025

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), protocolou, na quinta-feira (22) um projeto de decreto legislativo para sustar o aumento nas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ontem. Nesta sexta-feira (23), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, contudo, informou que o governo recuou em parte do decreto sobre o aumento por “necessidade técnica”.

Segundo Zucco, o decreto é uma medida “abusiva, inconstitucional” e prejudicial à economia nacional. “O governo escolheu, mais uma vez, punir quem empreende, trabalha e gera empregos. Estamos acionando o Congresso para barrar esse verdadeiro confisco disfarçado”, afirma o líder.

Conforme o parlamentar, além de gerar impacto negativo sobre a inflação e encarecer o crédito, a medida pretende apenas aumentar a arrecadação, em flagrante “desvio da função extrafiscal” do IOF. “O governo quer tapar buracos causados pelo aumento irresponsável dos gastos públicos. Isso inclui mais cargos, repasses milionários para ONGs, eventos e benesses para aliados, em vez de cortar despesas e respeitar quem paga impostos”, critica.

Nesta manhã, o governo publicou o decreto que mantém em zero a alíquota do IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. O texto original da medida, contudo, previa um aumento de 3,5%. Apesar disso, o governo ainda mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos.

Entenda

O aumento na taxação do IOF foi apresentado entre as medidas de revisão no Orçamento de 2025. Na quinta-feira (22), o governo federal anunciou o congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025, incluindo bloqueio e contingenciamento de verbas. Serão R$ 10,6 bilhões bloqueados e R$ 20,7 bilhões contingenciados.

Os principais motivos que levaram ao congelamento estão nos benefícios de Previdência Social; a não compensação da desoneração da folha de pagamento; a greve dos auditores da Receita Federal, em vigor desde novembro de 2024; e o aumento da taxa Selic, elevada para 14,75% ao ano pelo Banco Central no início do mês.

Depois, a Fazenda decidiu cancelar as alterações promovidas na alíquota de IOF. Algumas operações continuam sem incidência do IOF:

Compras em sites estrangeiros com entrega no Brasil (já sujeitas a outros tributos, como ICMS e imposto de importação);

Passagens aéreas com destino fora do país;

Gastos realizados com cartões de turistas estrangeiros em visita ao Brasil.

Por outro lado, a cobrança de IOF nos planos de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) foram mantidas. Em seguros de vida com cláusula de sobrevivência, valores mensais de até R$ 50 mil seguem sem cobrança. Acima disso, entra uma alíquota de 5%.

Também passam a valer as novas tarifas para linhas de crédito voltadas para pessoas jurídicas:

Empresas em geral: teto da alíquota anual passa de 1,88% para 3,95%;

Negócios do Simples Nacional (até R$ 30 mil): alíquota sobe de 0,88% para 1,95% ao ano;

Cooperativas: transações de até R$ 100 mil seguirão com isenção; acima disso, passa a valer a tributação padrão.

