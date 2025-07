Sóstenes Cavalcante suspende agenda e acompanha protesto de deputados em frente ao STF Líder do PL na Câmara declara apoio à manifestação silenciosa de deputados e reafirma compromisso com direitos constitucionais Brasília|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 22h19 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hélio Lopes e Coronel Chrisóstomo estão acampados em frente ao STF Reprodução/Jornal da Record - 25.07.2025

Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) anunciou via X cancelamento integral das suas agendas após manifestação pacífica liderada pelos colegas Hélio Lopes e Coronel Chrisóstomo em frente ao STF.

A iniciativa ocorre como forma de protesto simbólico e silencioso em defesa dos direitos parlamentares.

“Amanhã, estarei pessoalmente em Brasília para acompanhar de perto esse protesto simbólico e garantir que os direitos constitucionais de nossos parlamentares sejam respeitados. O silêncio deles ecoa por todo o Brasil. E não ficaremos calados diante de qualquer tentativa de intimidação”, escreveu Cavalcante.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em publicação original, o parlamentar destacou intenção clara de monitorar pessoalmente o ato em Brasília e evitar que qualquer forma de intimidação ameace o exercício funcional dos deputados em ação conjunta contra suposta perseguição institucional.

‌



Hélio Lopes montou barraca em frente ao Supremo em ato de jejum de palavras. Na sequência, lideranças do PL manifestaram apoio à reivindicação de neutralidade institucional por parte da Corte, em meio a críticas ao Judiciário por suposta interferência política no processo legislativo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp