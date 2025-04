Líder do PT reclama de deputados de partidos da base que assinaram urgência à anistia Maioria das assinaturas ao pedido de urgência pertence a partidos que compõem o governo Lula Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 21h49 (Atualizado em 10/04/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 09/04/2025

O líder do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), criticou, nesta quinta-feira (10), os deputados de partidos que integram a base do governo no Congresso Nacional que assinaram o pedido de urgência ao projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

“Acho, sinceramente, nessa Casa, que as pessoas têm que se definir quem é governo e quem não é governo. Tudo bem quem é a oposição estar assinando um projeto como esse, mas quem é governo assinar um projeto como esse, que é um projeto que coloca o país numa crise institucional, não é um projeto razoável”, disse Lindbergh a jornalistas.

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), está coletando assinaturas para o requerimento a fim de levar o projeto diretamente ao plenário da Câmara. Até a publicação desta reportagem, o documento já tinha 251 assinaturas, faltando seis assinaturas para ser protocolado.

Conforme apurou o R7, dos partidos da base do governo, os seguintes deputados assinaram o pedido: MDB: 21; PP: 34; PSD: 23; União Brasil: 37 (Confira as demais assinaturas ao fim da reportagem). Os apoios dos partidos da base correspondem a mais da metade das assinaturas, ou seja, impulsionaram o requerimento.

‌



“Esse é um bom momento para perguntar quem quer ficar aqui do nosso lado, porque se a pessoa assina num projeto desse, com certeza não quer ficar aqui desse lado”, continuou o líder do PT.

“Mas eu queria passar esse recado aqui, enquanto líder do PT, que a gente acha importante que cada partido assuma sua responsabilidade e defina o papel que quer ter. Se querem ajudar o governo, ou se querem jogar o país numa violenta crise institucional”, prosseguiu.

‌



Partidos que assinaram o pedido de urgência ao projeto da anistia:

MDB - 21

Avante - 3

PL - 88

Podemos - 8

PP - 34

PSD - 23

PRD - 3

PSDB - 4

Republicanos - 25

União - 37

Cidadania - 1

Novo - 4

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp