Livro homenageia os 65 anos de Brasília com coletânea de textos e fotografias

Gilmar Mendes é um dos autores do livro Record/ reprodução - 22.04.2025

Em todos os cantos de Brasília há a presença de arte e da mensagem da democracia e é isso que o livro “Brasília, a arte da democracia” relembra. A obra foi lançada nesta terça-feira (22) na sede do IDP (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília, com a presença de personalidades como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, o empresário Paulo Octávio e Paulo Niemeyer, neto de Oscar Niemeyer.

Ibaneis ressaltou que é necessário sempre falar sobre a importância da democracia. “Nós não podemos esquecer que o Brasil passou um longo período de ditadura e agora a gente vive o período de maior período também de estabilidade democrática no nosso país. Mas isso precisa ser ressaltado a todo momento, até para que os mais jovens que não vivenciaram esse período tão obscuro do nosso passado, tem uma consciência do valor da democracia”, disse.

Paulo Herkenhoff e Ibaneis Rocha estavam presentes no evento Tony Oliveira/Agência Brasília - 22.04.2025

O livro é uma homenagem aos 65 anos de Brasília, celebrado na segunda-feira (21), e é uma colaboração da FGV Arte – espaço de arte da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, com o IDP, foi organizado pelo crítico de arte Paulo Herkenhoff e conta com textos de especialistas em artes, arquitetura, história e política. São textos e mais de cem imagens, entre obras de arte e fotografias.

Além de homenagear personalidades marcantes como JK, Niemeyer, Athos Bulcão, Darcy Ribeiro e Zanine Caldas, a publicação destaca momentos fundamentais da democracia brasileira, como o texto de Clarice Lispector sobre a capital, o emocionante discurso de Ailton Krenak na Assembleia Constituinte de 1988, reproduzido integralmente no livro, e as obras de Rosângela Rennó, que denunciam as fraturas do processo democrático.

