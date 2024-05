Lula anuncia plano de renegociação de dívida do RS nesta segunda, diz Haddad

Alto contraste

Haddad nega divergências com Leite (José Cruz/Agência Brasil - 9.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar nesta segunda-feira (13) o plano do governo federal sobre a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União, em meio à catástrofe que atinge o estado . A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã desta segunda (13), depois de reunião com o presidente. A expectativa é que o Executivo suspenda o pagamento mensal das parcelas ao menos até 31 de dezembro deste ano, prazo do decreto de calamidade pública do estado.

Lula e Haddad vão se reunir virtualmente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), às 15h30.

Pelos cálculos do governo do Rio Grande do Sul, o valor das parcelas até o fim de 2024 pode chegar a R$ 3,5 bilhões. Segundo Haddad, o anúncio será feito na presença de representantes do Legislativo e do Judiciário. Ao menos 147 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas e enchentes que atingem o RS. Há 806 feridos e 127 cidadãos continuam desaparecidos, de acordo com a última atualização da Defesa Civil local.

Haddad declarou, ainda, que novas medidas para o Rio Grande do Sul vão ser anunciadas pelo Executivo nos próximos dias. A expectativa é que o governo federal apresente um auxílio direto para os gaúchos afetados pela tragédia. “As propostas já nos chegaram e nós elaboramos alguns cenários. Devemos levar para o presidente ainda hoje e amadurecer até amanhã para, eventualmente, anunciar ainda nesta semana um apoio direto às famílias, para além daqueles já anunciados pelo Ministério da Previdência e do Trabalho”, completou

“A cada dia, dois dias, novas medidas estarão sendo preparadas, de acordo com a especificidade da necessidade atendida. Porque às vezes é a família, às vezes é o empresário, às vezes é o agricultor, ou o município, ou o estado. Estamos sendo bastante criteriosos para tomar as medidas de acordo com uma formatação adequada e sustentável, sempre com o acompanhamento dos demais poderes e do Tribunal de Contas. O governador Eduardo Leite está totalmente sintonizado com essas diretrizes”, afirmou o ministro da Fazenda.

Segundo Haddad, por enquanto, o Executivo vai priorizar a negociação da dívida do Rio Grande do Sul, em detrimento dos demais estados que devem a União. “Neste momento, é aquela calamidade que nós estamos atendendo. Vai chegar o momento em que nós vamos retomar um debate que já havia sido iniciado, mas que foi interrompido em virtude dessa situação”, acrescentou.

Na quinta (9), Haddad informou que tem discutido a questão da dívida do RS diretamente com Eduardo Leite. Segundo o ministro, não há divergência em relação ao aporte e, sim, na questão formal, da operacionalização da medida.

“Eu estou tratando diretamente com o governador e não há divergência do ponto de vista do mérito, do que está envolvido nesse momento em termos de aporte, apenas uma coisa que eu tenho que ver com a Procuradoria-Geral da Fazenda e com o Tesouro. Uma questão formal. São regras bastante rígidas, então é só nesse ponto de como operar, como fazer a operação de maneira a produzir os melhores resultados para o Rio Grande do Sul e para o país”, afirmou Haddad.

Ajuda do governo federal

Nessa sexta (10), Lula já tinha anunciado que o governo federal vai enviar mais recursos para o Rio Grande do Sul na próxima semana. “Amanhã [sábado (11)] vamos pensar no Rio Grande do Sul outra vez, no domingo vamos pensar no Rio Grande do Sul, na segunda e na terça vamos anunciar mais coisa para o Rio Grande do Sul. E quando a água baixar, quero visitar todas as cidades que foram afundadas na água, para olhar na cara dos meus irmãos e dizer ‘eu vou cuidar de vocês, o governo vai cuidar de vocês e vocês vão levantar a cabeça’”, declarou o petista em agenda na Bahia.

Nessa quinta (9), Lula anunciou envio de ajuda de R$ 50,9 bilhões ao estado . O pacote, feito via medida provisória, deve beneficiar 3,5 milhões de pessoas, por meio de 12 eixos, que incluem ações como pagamentos do Bolsa Família e do auxílio-gás e a restituição do imposto de renda.