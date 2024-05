Lula convida países africanos a participarem da aliança de combate à fome e à pobreza Declaração foi dada em declaração à imprensa, realizada no Palácio do Itamaraty, ao lado do presidente do Benim, Patrice Talon

Os presidentes Lula e Patrice Talon (Benim) (Ricardo Stuckert/PR - 23.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou, nesta quinta-feira (23), os países do continente africano a se juntarem ao Brasil na Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, lançada no âmbito da presidência brasileira do G20, o grupo com as principais economias mundiais. O chefe do Executivo informou também a abertura de agências em Adis Abeba e voltou a criticar o repasse milionário de países pobres para nações ricas.

“Convidamos os países africanos a se somarem à nossa Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que estará aberta a adesões a partir de julho”, disse Lula. Em outro momento, o presidente brasileiro voltou a criticar o problema do endividamento de países do continente. “O que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os mais ricos”, destacou.

Para Lula, não há como investir em áreas como educação, saúde e adaptação à mudança climática se “a parte expressiva do orçamento é consumida pelos serviços das dívidas”. Na tentativa de mitigar o problema, o brasileiro informou que o grupo de trabalho sobre arquitetura financeira do G20 vai promover, no mês de junho, um debate com especialistas africanos, cujos resultados serão levados para a discussão da reunião de ministros das Finanças do G20.

As declarações foram dadas no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Mais cedo, o chefe do Executivo recebeu o presidente do Benim, Patrice Talon, no Palácio do Planalto. Na ocasião, discutiram formas de intensificar a parceria entre os dois países em áreas como agricultura, energia, comércio, cultura, turismo e investimentos.

A visita de Talon ocorre poucos meses após a reabertura da Embaixada do Benim em Brasília, em fevereiro deste ano. Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar a nação africana, em 2006. O beninense está acompanhado dos ministros Olushegun Bakari (Negócios Estrangeiros), Romuald Wadagni (Economia e Finanças) e Gaston Dossouhoui (Agricultura, Pecuária e Pesca).

Lula argumentou que o intercâmbio entre Brasil e Benim vai crescer por dois fatores: reabertura da embaixada e a criação de um núcleo brasileiro de cooperação para todo o continente africano, em Adis Abeba, onde estarão presentes agências como a ABC, Embrapa e Fiocruz.

Em sua declaração, o presidente brasileiro colocou o Brasil à disposição de Benim e do Quênia para enfrentar a situação no Haiti. Recentemente, quadrilhas armadas atacaram as duas maiores prisões do país, La Capitale e Croix des Bouquets, de onde fugiram cerca de 3,6 mil detentos, muitos deles líderes de bandos.

“O fortalecimento dos vínculos entre a África e sua 6ª região, da qual o Brasil orgulhosamente faz parte, pode se transformar em um vetor positivo de apoio ao Haiti. Com o Quênia e o Benim assumindo a dianteira na missão policial da ONU, reafirmamos nosso compromisso com a estabilidade e a prosperidade haitianas e estamos à disposição para oferecer apoio logístico à operação. No momento em que as atenções se concentram na Ucrânia e em Gaza, não podemos deixar que o mundo se esqueça do Haiti, nem de outras tragédias humanitárias como a do Sudão”, afirmou.