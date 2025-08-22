Lula brinca sobre boato de ter sido substituído por clone: ‘Sou o quinto’ Presidente repetiu que quer viver até os 120 anos e disse ter saúde para participar das eleições do ano que vem Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula fez piada sobre boatos de que teria sido substituído por clones, afirmando ser o "quinto Lula".

O presidente deseja viver até os 120 anos e comentou sua saúde, afirmando melhor resistência física.

Ele mencionou uma pesquisa que mostra sua vantagem em cenários eleitorais e comentou sobre a possibilidade de um quarto mandato.

Lula se mantém ativo e tem publicado vídeos demonstrando sua disposição física, enfatizando a importância de cuidar da saúde. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula disse ter, aos 79 anos, melhor resistência física do que aos 65 anos, quando deixou a Presidência em 2010 Ricardo Stuckert/PR - 21.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou uma teoria conspiratória sobre sua saúde nesta semana. Durante evento de entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba (SP), na quinta-feira (21), ele fez piada sobre as fake news de que ele morreu e foi substituído por clones sucessivas vezes. “Já sou o quinto Lula”, brincou.

O chefe do Executivo também repetiu sua meta de viver até os 120 anos. “Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque quero viver até os 120 anos. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga, pode pedir que dou, porque quero viver aqui na Terra mais um pouco”, afirmou.

O presidente falava sobre a importância de “separar o joio do trigo”, referindo-se à mentira e à verdade, e citou o boato para exemplificar a “fábrica de mentiras” que disse existir no país.

A declaração ocorreu no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest apontou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno.

‌



Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Saúde para 2026

Lula costuma dizer que a participação no pleito de 2026 vai depender de suas condições de saúde. Para apoiadores no evento em Sorocaba, o petista pediu que imaginassem o incômodo da oposição se ele chegar a um quarto mandato à frente do Planalto.

‌



“Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodaram muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados”, disse Lula.

Sobre sua saúde, o presidente afirmou ter, aos 79 anos, melhor resistência física do que aos 65 anos, quando deixou a Presidência em 2010, no término do segundo mandato.

‌



Nos últimos dias, o petista tem usado as redes sociais para mostrar disposição física. Na semana passada, publicou vídeo em que sobe correndo a rampa de acesso ao mezanino no Palácio do Planalto.

O presidente ressaltou que se cuida e mantém uma rotina de exercícios. “Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar”, disse.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Perguntas e Respostas Qual foi a declaração de Lula sobre a teoria de ter sido substituído por clones? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma piada sobre uma teoria conspiratória que afirma que ele morreu e foi substituído por clones. Durante um evento em Sorocaba (SP), ele disse: "Já sou o quinto Lula". O que Lula disse sobre sua expectativa de vida? Lula expressou o desejo de viver até os 120 anos, afirmando: "Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque quero viver até os 120 anos". Ele também mencionou que está disposto a ceder sua vaga no céu, pois deseja viver mais tempo na Terra. Como Lula se referiu à disseminação de mentiras? O presidente falou sobre a importância de "separar o joio do trigo", referindo-se à diferença entre mentira e verdade. Ele usou o boato sobre sua saúde como exemplo da "fábrica de mentiras" que, segundo ele, existe no país. Qual é a situação de Lula nas pesquisas eleitorais? Uma pesquisa Genial/Quaest revelou que Lula tem vantagem sobre potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno, com uma vantagem de oito pontos porcentuais sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Qual é a condição de saúde de Lula e como ele se sente em relação a isso? Lula afirmou que, aos 79 anos, tem melhor resistência física do que aos 65 anos, quando deixou a Presidência em 2010. Ele tem utilizado as redes sociais para mostrar sua disposição física, incluindo um vídeo em que sobe correndo a rampa do Planalto. O que Lula faz para cuidar da sua saúde? O presidente destacou que se cuida e mantém uma rotina de exercícios, afirmando: "Eu não quero me entrevar". Ele também mencionou que pretende subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem o acompanha.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp