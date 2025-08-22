Em meio ao tarifaço, exportação brasileira de carne bovina registra aumento de 25% em agosto

Embora as barreiras tarifárias de 50% impostas pelos Estados Unidos tenham impacto direto no agronegócio, a exportação brasileira de carne bovina registrou um aumento de quase 25% em agosto na comparação com o mesmo período de 2024. A média de embarques da proteína in natura foi de 12.300 toneladas e também superou os resultados de julho em 2,5%.



Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), no mercado interno, a liquidez da segunda quinzena tem pressionado as cotações do produto, e os negócios para abate permanecem estáveis com algumas altas regionais.