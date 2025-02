Lula critica alta dos preços dos alimentos, mas não apresenta proposta para frear avanço Movimento prejudica principalmente orçamento das famílias mais pobres; petista fala em reuniões com atores produtivos do país Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 10h10 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h10 ) twitter

Lula critica preço dos ovos no país: 'É um absurdo' Filipe Bispo/Estadão Conteúdo - 14.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quinta-feira (20), os preços dos alimentos no país e voltou a dizer que o governo federal vai baratear os produtos. No entanto, o chefe do Executivo ainda não apresentou nenhuma medida efetiva para conter a alta, que afeta princialmente o orçamento das famílias mais pobres. O petista falou ainda em reuniões com empresários e atacadistas.

“O preço vai abaixar e eu tenho certeza que vamos fazer com que os preços voltem aos padrões do poder aquisitivo do trabalhador... Nós queremos discutir com os empresários para que eles exportem, mas que não faltem ao povo brasileiro. E vamos ter que fazer reuniões com atacadistas para discutir como vamos trazer isso para baixo”, disse Lula.

Segundo o presidente, a alta nos preços é influenciada por diversos fatores, como chuva e calor extremo, subida do dólar e commodities. “Obviamente não consegue controlar do dia para noite, mas pode ter certeza que nós vamos trazer o preço para baixo e as coisas vão ficar acessíveis”.

As declarações foram dadas por Lula em entrevista a uma rádio fluminense. O petista destacou que a economia está crescendo, com inflação “razoavelmente controlada”. “Não há nada escapando do controle. Portanto, nosso papel é fazer política para melhorar a vida do povo e para baratear o custo de vida para o povo. E pode ficar certo que vamos atingir isso também”, afirmou.

Na agenda, Lula contou sobre reuniões com empresários do setor produtivo e criticou o preço dos ovos. “Quando me disseram que está R$ 40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. Vamos ter que fazer reunião com atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. O fato de estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta”, argumentou.

No início de fevereiro, Lula havia sugerido que as pessoas deixem de comprar os alimentos que estão caros como forma de forçar os produtos a terem redução de preço. O custo da comida tem preocupado o petista, mas, por enquanto, o governo federal não apresentou nenhuma medida para conter a alta — embora o Executivo estude algumas iniciativas para frear o aumento, como a redução da alíquota de importação de alguns itens.

“Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, senão vai estragar”, declarou Lula na ocasião.

O episódio ocorre em meio à inflação resistente dos produtos, observada em 2024, e deve persistir neste ano. Os alimentos e bebidas foram os itens que mais impactaram no índice em dezembro último, afetando principalmente as famílias de baixa renda.