Lula critica Trump e diz que ele deveria ‘ser menos internet e mais chefe de Estado’ Presidente da República também criticou gasto mundial de US$ 2,7 trilhões em guerras enquanto pessoas passam fome Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 14h49 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula deu declaração nesta quarta-feira Claudio Kbene/ PR - 25.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quarta-feira (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os gastos de diversos políticos do mundo em guerras enquanto pessoas passam fome. A declaração foi dada durante evento no Ministério de Minas e Energia, sem citar nominalmente o presidente norte-americano.

“Nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem um presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet, e mais chefe de estado, deveria pensar mais em livre comércio, pensar mais em multilateralismo, pensar mais na paz”, disse.

Lula acrescentou: “Já tivemos presidente assim. Ou seja, o que menos interessa é a verdade, o que menos interessa é o país. O que interessa são objetivos escusos”.

O chefe do Palácio do Planalto também criticou os EUA por não reconhecer a chamada safrinha de milho do Brasil. “Quando ela era safrinha, eles até queriam reconhecer, mas agora que a tal da safrinha é maior que a safra normal, eles não querem reconhecer. Da mesma forma que nunca reconheceram que quem inventou o avião foi Santos Dumonts, e nós vamos ficar quietos? Vamos aceitar?”, questionou.

‌



Embate no Congresso

Lula também saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sofre críticas devido ao pacote de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) proposto pela pasta.

“Tem uma hora que temos que deixar os nossos interesses individuais de lado e pensar no país. Vocês sabem a seriedade que o Haddad trata a economia”, disse.

‌



Ele listou as conquistas do governo federal, como a Reforma Tributária, “feita a 513 mãos na Câmara e 81 mãos no Senado”. “Não era [a reforma que eu queria], nem o que vocês [empresários} queriam, foi o possível”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em seguida, ele citou: “Agora mesmo, todo dia se fala de déficit fiscal. Quem se preocupou com déficit fiscal no governo passado? Qual empresário foi na imprensa dizer que o [ex-ministro da Economia, Paulo] Guedes estava com déficit fiscal?”, indagou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp