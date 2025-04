Lula cumprimenta presidente reeleito do Equador ‘Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo’, disse o presidente brasileiro a Daniel Noboa Brasília|Da Agência Brasil 14/04/2025 - 21h54 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h01 ) twitter

Daniel Noboa foi reeleito neste domingo Isaac Castillo/Presidencia del Ecuador - 13.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu nota nesta segunda-feira (14) em que reconhece a vitória do presidente do Equador, Daniel Noboa, reeleito neste fim de semana para o segundo mandato.

“Saúdo o povo equatoriano e o presidente reeleito, Daniel Noboa, pelas eleições de domingo, 13 de abril. O Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo, pela integração sul-americana e o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, escreveu Lula, em nota oficial publicadas em suas redes sociais.

Saúdo o povo equatoriano e o presidente reeleito @DanielNoboaOk pelas eleições de domingo. O Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo, pela integração sul-americana e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. — Lula (@LulaOficial) April 14, 2025

O resultado oficial deu ao atual presidente, do partido direitista Ação Democrática Nacional, 55,6% dos votos válidos, contra 44,3% para a candidata da esquerda Luísa González. Foram mais de 1 milhão de votos de diferença em favor do atual mandatário.

Luisa González, no entanto, contesta o resultado e apresentou denúncia de fraude.

