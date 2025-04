Lula diz que educação é a única ‘saída’: ‘Não acredito que exista outra para o nosso povo’ Petista inaugurou campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 18h50 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h00 ) twitter

Lula citou apostas e loterias Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (14) “não acreditar em outra saída” para o Brasil que não envolva a educação. “Não acredito que exista outra saída para o nosso povo. Só tem uma saída: estudar, estudar, estudar”, destacou, durante inauguração do campus da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Campos dos Goytacazes (RJ).

“Tem gente que acha que pode ficar rico apostando na bet, na loteria. É até possível, mas é um em 50 milhões. É bem possível que alguém pense que é fácil, ‘eu vou ganhar dinheiro, eu vou roubar’. Pode ser fácil, mas a chance de ser preso é muito grande. Tem gente que acha que pode ter sorte na vida arrumando alguém que seja chefão, tenha poder na prefeitura ou no governo federal e possa oferecer emprego. Não vai acontecer”, destacou.

No mesmo evento, Lula autorizou edital de chamada pública para oferta da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O presidente assinou, ainda, a ordem de serviço para construção do novo campus do IFF (Instituto Federal Fluminense), em Magé (RJ) — parte da intenção de inaugurar, até o fim do mandato, mais 100 institutos federais no país.

O campus de Campos dos Goytacazes está no subdistrito de Guarus, que tem a maior aglomeração urbana da região — localização “estratégica”, segundo o Executivo. O governo federal investiu R$ 72,4 milhões nas obras.

O empreendimento tem mais de 40 salas, 13 laboratórios, biblioteca e auditório. No novo campus, estão seis cursos de bacharelado e licenciatura: ciências econômicas, ciências sociais, geografia, história, psicologia e serviço social.

Desde 2016, o campus funcionava provisoriamente em contêineres e prédios alugados, além de uma estrutura própria da UFF. Segundo o governo federal, o improviso custou R$ 24 milhões.

