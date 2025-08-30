Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo Escritor brasileiro morreu nesta madrugada por complicações relacionadas a uma pneumonia Brasília|Do R7 30/08/2025 - 17h43 (Atualizado em 30/08/2025 - 17h43 ) twitter

O escritor também era saxofonista e amava jazz, herança cultural de quando viveu com a família nos EUA ESTADÃO CONTEÚDO - AMANDA PEROBELLI/ - 14/09/2016

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, neste sábado (30), luto oficial de três dias pela morte do escritor Luis Fernando Verissimo. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Aos 88 anos, Verissimo morreu nesta madrugada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por complicações relacionadas a uma pneumonia. Desde 11 de agosto, o cronista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento.

Ele é um dos autores brasileiros mais célebres e populares da atualidade. Verissimo era ainda cartunista, tradutor, dramaturgo e roteirista.

Mais cedo, Lula lamentou a morte do escritor, afirmando que ele é dono de “múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances”.

“Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", escreveu Lula nas redes.

Vida e obra de Verissimo

Prolífico, deixa obra composta de romances e, sobretudo, saborosas crônicas — além da mulher, Lúcia, e dos filhos, Mariana, Fernando e Pedro. Ao todo, são mais de 80 títulos.

O escritor também era saxofonista e amava jazz, herança cultural de quando viveu com a família nos Estados Unidos.

Filho do romancista Erico Verissimo (1905-1975), Luis Fernando se valeu do humor e da prosa leve para se destacar para além da literatura de cânone produzida pelo genitor — criador da saga de sete volumes O Tempo e o Vento, na qual narra a consolidação do Rio Grande do Sul a partir das gerações das famílias Terra e Cambará.

Pai e filho retrataram o Brasil cada um à sua maneira.

Enquanto o primeiro criou histórias épicas sobre a formação nacional, o segundo deu conta, com graça e simpatia, de expor as particularidades da alma brasileira.

São de autoria de Luis Fernando Verissimo, por exemplo, a coletâneaComédias da Vida Privada(que baseou série de TV dos anos 1990), e as crônicas sobre o personagem Ed Mort, criado em 1979 como uma paródia dos detetives noir americanos, como os criados por Raymond Chandler e Dashiell Hammett.

