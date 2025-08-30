Venezuela adverte EUA que ataque militar seria ‘calamidade’ para Washington A fala responde ao envio de navios de guerra dos EUA ao mar do Caribe Internacional|Do Estadão Conteúdo 30/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 30/08/2025 - 16h34 ) twitter

Delcy afirmou que a Venezuela enfrenta 'guerra psicológica, financeira e comunicacional' Reprodução/@delcyrodriguezv - 12/08/1015

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado (30) que uma ofensiva dos Estados Unidos contra o país seria um erro com efeitos regionais e uma “calamidade” para Washington.

Em vídeo publicado nas redes sociais, durante ato de alistamento militar na refinaria El Palito, no Estado de Carabobo (costa centro-norte do país), ela declarou: “Senhores falcões dos Estados Unidos, acalmem-se, tranquilizem-se, porque vão causar um grande dano ao seu próprio país. A Venezuela estará pronta e preparada. O povo venezuelano está pronto e preparado.”

A fala responde ao envio de navios de guerra dos EUA ao mar do Caribe, área que banha a costa venezuelana, sob o argumento de reforçar operações contra o narcotráfico.

O movimento elevou o tom do confronto retórico entre Caracas e o governo de Donald Trump. No plano diplomático, Nicolás Maduro enviou carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, classificando a mobilização norte-americana como “ameaça sem precedentes” à paz regional e alegando violações de tratados internacionais.

Em paralelo, o presidente venezuelano ordenou o alistamento de milicianos e apareceu de farda em visitas a tropas, dizendo defender “a paz e a soberania nacional”.

A escalada verbal ocorre após Washington classificar o grupo venezuelano Tren de Aragua e o cartel mexicano de Sinaloa como “organizações terroristas globais”.

O Departamento de Estado mantém recompensa de US$ 50 milhões por informações sobre autoridades venezuelanas acusadas de narcotráfico, incluindo o próprio Maduro.

Delcy afirmou que a Venezuela enfrenta “guerra psicológica, financeira e comunicacional” e acusou as sanções americanas de causar prejuízos bilionários ao setor petroleiro nacional.

“Quem promove a guerra desde o norte deve entender que a Venezuela não é uma ameaça, mas uma esperança”, declarou a vice-presidente, classificando a defesa do país como “legítima, pacífica, mas decidida”.

