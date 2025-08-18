Lula diz que acabar com exploração de crianças nas redes é uma ‘imposição moral’ Adultização de crianças repercutiu após denúncia de influenciador; Plataformas não podem ser ‘terra sem lei’, defendeu petista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 15h06 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende o combate à exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais como uma "imposição moral".

O presidente mencionou a necessidade de regular as grandes plataformas digitais durante a visita do presidente do Equador.

A prisão do influenciador Hytalo Santos está relacionada a uma investigação sobre possível exploração de menores.

O tema levou a debates sobre regulamentação das redes sociais e a aplicação de leis no ambiente virtual. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula recebeu presidente do Equador em Brasília nesta segunda Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (18) o combate à exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Em meio à repercussão da denúncia feita pelo influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca (leia mais abaixo), o petista declarou que acabar com o crime é uma “imposição moral”.

“As redes digitais não devem ser terra sem lei em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público”, declarou Lula, ao lado do presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto, em Brasília. O equatoriano cumpre visita oficial de Estado ao Brasil.

O brasileiro aproveitou, ainda, para defender a regulação das plataformas digitais. Um projeto do governo sobre o tema deve ser enviado ainda nesta semana ao Congresso Nacional.

“Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das big techs [grandes empresas de tecnologia, como Google e Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp]. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os estados”, completou Lula.

Prisão e investigação

O influenciador digital Hytalo Santos teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira (15), como parte de uma investigação sobre possível exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Conhecido por reunir adolescentes em casa e compartilhar imagens em formato semelhante a um reality show, ele chegou a ultrapassar 17 milhões de seguidores no Instagram.

O Ministério Público da Paraíba investigava o caso desde 2024, mas um vídeo de outro influenciador, Felca, ampliou a repercussão nacional nos últimos dias.

O conteúdo publicado por Felca apresenta denúncias contra Hytalo e ultrapassa 40 milhões de visualizações no YouTube. Com a monetização desativada, Felca afirma ter decidido abordar o assunto por acreditar que outros não teriam coragem, assumindo as consequências.

Dias depois, disse ter recebido ameaças de processos. Na sexta-feira, elogiou a atuação dos investigadores. Hytalo se declara inocente e afirma colaborar com as autoridades. A prisão ocorreu por suspeita de tentativa de destruição de provas.

Regulação

O embate entre os produtores de conteúdo, agora caso de polícia, coincide com o crescimento do debate sobre regulamentação das redes sociais.

Na semana passada, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) receberam 26 influenciadores para discutir democracia, papel das instituições e comunicação online. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que as leis devem valer também no ambiente virtual.

