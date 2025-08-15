Logo R7.com
Polícia apreendeu oito celulares e um carro de luxo durante prisão de Hytalo Santos

Influenciador foi preso na manhã desta sexta-feira (15) após acusações de exploração na imagem de menores nas redes sociais

Hora News|Do R7

“Cada um deles tinha quatro celulares. Ao todo, estão sendo apreendidos oito aparelhos e um Land Rover”, afirmou o delegado Fernando David de Mello Gonçalves em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15) sobre a prisão preventiva do influenciador Hytalo Santos. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração da imagem de menores nas redes sociais e tráfico humano.

