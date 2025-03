Lula diz que anunciará na próxima terça isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 Presidente criticou o fato de que a tributação recai de maneira mais rígida sobre trabalhadores assalariados Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h39 ) twitter

Lula diz que governo vai anunciar isenção de IR Ricardo Stuckert / PR - 11/02/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (14) que o governo enviará ao Congresso Nacional, na próxima terça-feira (18), um projeto de lei que estabelece a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000 mensais.

“Agora nós vamos anunciar dia 18 [que] quem ganha até R$ 5.000 não pagará mais Imposto de Renda neste país”, declarou Lula.

O presidente criticou o fato de que, segundo ele, a tributação recai de maneira mais rígida sobre trabalhadores assalariados, enquanto grandes rendas frequentemente encontram brechas para sonegar impostos.

“A verdade é quem paga imposto de renda é quem tem desconto na fonte, não tem como sonegar, é descontado na folha de pagamento. Mas quem ganha muito às vezes nem paga, inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Queremos é salvar o povo trabalhador de pagar o Imposto de Renda enquanto muita gente rica sonega”, completou.

A fala do presidente aconteceu durante a entrega de 789 novas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para 559 cidades em Sorocaba (SP).

Governo prioriza agenda econômica no Congresso

Na última quinta-feira (13), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, confirmou que o governo enviará o projeto ao Legislativo na próxima semana. Recém-empossada no cargo, ela se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alinhar as prioridades econômicas que serão debatidas no Congresso.

Inicialmente, a expectativa era que a proposta fosse apresentada apenas após a votação do Orçamento de 2025. No entanto, segundo Gleisi, o governo decidiu dar andamento à medida de forma independente.

Além da isenção do Imposto de Renda, a ministra destacou outros temas econômicos prioritários, como a reforma da aposentadoria dos militares e a limitação dos supersalários de servidores públicos.

“Estamos acertando essas pautas para acompanhar de forma especial e com conversação de perto com os líderes e presidentes das Casas”, afirmou Gleisi Hoffmann.

A reunião entre a ministra e Haddad foi o primeiro encontro oficial dos dois desde que ela assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, na última segunda-feira (10). Durante a posse, Gleisi garantiu que sua atuação será voltada para facilitar o avanço das pautas econômicas do governo no Congresso.