Motta elenca prioridades da Câmara para o 2° semestre sem citar pautas da oposição

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta, presidente da Câmara, anunciou prioridades legislativas para o segundo semestre de 2025.

As pautas da oposição, como a anistia e o fim do foro privilegiado, não foram incluídas na agenda.

A PEC da segurança já foi aprovada pela CCJ e precisa de uma comissão especial para análise.

Projetos sobre regulamentação da IA, motoristas de aplicativo e reforma administrativa aguardam pareceres para votação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente da Câmara citou, por exemplo, a PEC da Segurança e o pacote antifraude no INSS Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 12/08/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, (Republicanos-PB), elencou, nesta terça-feira (12), as prioridades legislativas da Casa para o segundo semestre de 2025.

Entre as prioridades, estão:

PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da segurança pública;

Plano Nacional de Educação;

Reforma administrativa;

Ampliação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil/mês;

Regulamentação da inteligência artificial;

Regulamentação do trabalho por aplicativo, a exemplo de entregadores do iFood;

Pacote de combate a fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social);

A agenda, porém, não inclui as pautas prioritárias da oposição — que obstruiu e ocupou o plenário na semana passada, impedindo realizações de sessões e, até mesmo, que Motta se sentasse na cadeira de presidente.

A oposição pleiteia a votação da PEC que acaba com o foro privilegiado de políticos e a retomada das discussões do projeto que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

Na semana passada, a oposição afirmou que a PEC do foro seria votada nesta semana, mas o texto não foi incluído na pauta dos próximos dias. Além disso, não houve sinalização da retomada das discussões da anistia.

Pauta prioritária

A PEC da segurança já foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara no fim do primeiro semestre. Agora, Motta precisa criar uma comissão especial para analisar o texto.

O projeto que regulamenta a IA tramita em uma comissão especial e deve ter o parecer apresentado em breve. Depois, seguirá ao plenário.

Sob relatoria do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, a ampliação da isenção do IR foi aprovada por comissão especial no primeiro semestre e agora aguarda uma data para votação em plenário. Essa é a pauta prioritária do governo.

Já o projeto sobre motoristas de aplicativo também tramita em comissão especial e aguarda um parecer para ser votado.

E a proposta da reforma administrativa também passou por grupo de trabalho, que acabou sem a definição de um texto para ser votado.

Por fim, o PL do INSS aguarda um relatório final para ser votado na esteira das investigações da Polícia Federal, que apontou um desvio de mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas.

