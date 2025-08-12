Motta elenca prioridades da Câmara para o 2° semestre sem citar pautas da oposição
Pauta prioritária não inclui anistia e fim do foro privilegiado
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, (Republicanos-PB), elencou, nesta terça-feira (12), as prioridades legislativas da Casa para o segundo semestre de 2025.
Entre as prioridades, estão:
- PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da segurança pública;
- Plano Nacional de Educação;
- Reforma administrativa;
- Ampliação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil/mês;
- Regulamentação da inteligência artificial;
- Regulamentação do trabalho por aplicativo, a exemplo de entregadores do iFood;
- Pacote de combate a fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social);
A agenda, porém, não inclui as pautas prioritárias da oposição — que obstruiu e ocupou o plenário na semana passada, impedindo realizações de sessões e, até mesmo, que Motta se sentasse na cadeira de presidente.
A oposição pleiteia a votação da PEC que acaba com o foro privilegiado de políticos e a retomada das discussões do projeto que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.
Na semana passada, a oposição afirmou que a PEC do foro seria votada nesta semana, mas o texto não foi incluído na pauta dos próximos dias. Além disso, não houve sinalização da retomada das discussões da anistia.
Pauta prioritária
A PEC da segurança já foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara no fim do primeiro semestre. Agora, Motta precisa criar uma comissão especial para analisar o texto.
O projeto que regulamenta a IA tramita em uma comissão especial e deve ter o parecer apresentado em breve. Depois, seguirá ao plenário.
Sob relatoria do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, a ampliação da isenção do IR foi aprovada por comissão especial no primeiro semestre e agora aguarda uma data para votação em plenário. Essa é a pauta prioritária do governo.
Já o projeto sobre motoristas de aplicativo também tramita em comissão especial e aguarda um parecer para ser votado.
E a proposta da reforma administrativa também passou por grupo de trabalho, que acabou sem a definição de um texto para ser votado.
Por fim, o PL do INSS aguarda um relatório final para ser votado na esteira das investigações da Polícia Federal, que apontou um desvio de mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas.
