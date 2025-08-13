Senado aprova bônus para servidor do INSS acelerar análise de benefícios Medida segue agora para sanção do presidente Lula Brasília|Da Agência Brasil 12/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senado aprova programa com pagamento extra para servidores do INSS.

Objetivo é acelerar a análise de benefícios assistenciais e previdenciários.

Pagamento por produtividade de até R$ 75,00 para cada processo analisado.

Proposta deve ser sancionada e pode durar até abril de 2026, com possibilidade de prorrogação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida Provisória prevê pagamentos de R$ 68 como incentivo por produtividade Waldemir Barreto/Agência Senado - 12/08/2025

O Senado aprovou nesta terça-feira (12) a MP (Medida Provisória) que cria um programa com pagamento extra a servidores do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) para revisão de benefícios assistenciais e previdenciários pagos aos trabalhadores.

Segundo o governo, a medida pretende reduzir a fila para concessão e revisão de pensões, auxílios doenças e aposentadorias por incapacidade, entre outros.

A proposta perderia a validade hoje, e segue para sanção presidencial, pois já foi aprovada pela Câmara dos Deputados sem alterações.

A MP prevê pagamentos como incentivo por produtividade de R$ 68, por processo, a servidores do INSS, e outro de R$ 75, por perícia ou análise, a servidores da perícia médica. O programa terá duração até 15 de abril de 2026, mas pode ser prorrogado até o 31 de dezembro de 2027.

Durante a votação, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um pedido para retirar da MP um trecho que cita o BPC (Benefício de Prestação Continuada), entendendo que a medida poderia prejudicar as pessoas que recebem o benefício. No entanto, após um acordo de líderes, a alteração foi rejeitada

A relatora da proposta, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), explicou que o mérito da MP não é revisar o BPC, mas reduzir a fila de beneficiários do INSS.

“Não é possível que esse país tenha 2 milhões de pessoas em uma fila para adquirir uma coisa a que ele tem direito”, alegou Zenaide.

Qual foi a decisão do Senado nesta terça-feira (12)?

O Senado aprovou a Medida Provisória que cria um programa com pagamento extra a servidores do INSS para a revisão de benefícios assistenciais e previdenciários.

Qual é o objetivo da medida aprovada?

A medida visa reduzir a fila para concessão e revisão de pensões, auxílios-doença e aposentadorias por incapacidade, entre outros benefícios.

O que acontece com a proposta após a aprovação no Senado?

A proposta segue para sanção presidencial, pois já foi aprovada pela Câmara dos Deputados sem alterações e perderia a validade se não fosse aprovada.

Quais são os incentivos financeiros previstos na Medida Provisória?

A MP prevê pagamentos de R$ 68 por processo para servidores do INSS e R$ 75 por perícia ou análise para servidores da perícia médica. O programa terá duração até 15 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2027.

Houve alguma controvérsia durante a votação?

Sim, a senadora Damares Alves apresentou um destaque para retirar um trecho da MP que menciona o BPC (Benefício de Prestação Continuada), argumentando que isso poderia prejudicar os beneficiários. No entanto, a alteração foi rejeitada após um acordo entre os líderes.

Qual foi a posição da relatora da proposta sobre o BPC?

A relatora, senadora Zenaide Maia, esclareceu que o foco da MP não é revisar o BPC, mas sim reduzir a fila de beneficiários do INSS. Ela destacou a insustentabilidade de ter 2 milhões de pessoas aguardando por benefícios a que têm direito.

