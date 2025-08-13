Senado aprova bônus para servidor do INSS acelerar análise de benefícios
Medida segue agora para sanção do presidente Lula
O Senado aprovou nesta terça-feira (12) a MP (Medida Provisória) que cria um programa com pagamento extra a servidores do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) para revisão de benefícios assistenciais e previdenciários pagos aos trabalhadores.
Segundo o governo, a medida pretende reduzir a fila para concessão e revisão de pensões, auxílios doenças e aposentadorias por incapacidade, entre outros.
LEIA MAIS
A proposta perderia a validade hoje, e segue para sanção presidencial, pois já foi aprovada pela Câmara dos Deputados sem alterações.
A MP prevê pagamentos como incentivo por produtividade de R$ 68, por processo, a servidores do INSS, e outro de R$ 75, por perícia ou análise, a servidores da perícia médica. O programa terá duração até 15 de abril de 2026, mas pode ser prorrogado até o 31 de dezembro de 2027.
Durante a votação, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um pedido para retirar da MP um trecho que cita o BPC (Benefício de Prestação Continuada), entendendo que a medida poderia prejudicar as pessoas que recebem o benefício. No entanto, após um acordo de líderes, a alteração foi rejeitada
A relatora da proposta, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), explicou que o mérito da MP não é revisar o BPC, mas reduzir a fila de beneficiários do INSS.
“Não é possível que esse país tenha 2 milhões de pessoas em uma fila para adquirir uma coisa a que ele tem direito”, alegou Zenaide.
