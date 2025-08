Lula entra em duelo com Bolsonaro para eleger aliados no Senado em 2026 Em evento do PT, presidente citou necessidade de maioria na Casa: ‘É importante a gente pensar nisso’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/08/2025 - 16h53 (Atualizado em 03/08/2025 - 16h53 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula iniciou a disputa com Bolsonaro visando eleger aliados ao Senado em 2026.

A estratégia de aumentar a bancada no Senado foi discutida em evento do PT em Brasília.

O presidente ressaltou a necessidade de eleger uma maioria na Casa para enfrentar a oposição.

Lula indicou que está preparado para um novo mandato, sem confirmar candidatura à reeleição. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente Lula anunciou intenção de eleger maioria no Senado em 2026 Reprodução/PT - 03.08.2025

O presidente Luiz Inácio lula da Silva entrou na disputa política com o ex-presidente Jair Bolsonaro e anunciou, neste domingo (3), a intenção de eleger aliados ao Senado em 2026.

A estratégia para ampliar a presença na Casa foi apresentada durante conferência do PT, em Brasília. O movimento sinaliza que a corrida pelo Senado tende a se tornar o principal desafio eleitoral do próximo pleito, com foco no enfrentamento direto ao grupo bolsonarista.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Precisamos agora disputar 2026 com a meta de formar maioria no Senado. É algo que exige atenção. Nossos senadores, em grande parte, buscarão a reeleição. Eles, por outro lado, contam com 25 cadeiras. Se conquistarem mais 17, atingem 41 e formam maioria. É fundamental refletir sobre isso”, afirmou Lula.

O presidente também pediu que o PT indique nomes com reais chances de vitória e disse ver condições para um novo mandato, embora sem confirmar a candidatura à reeleição: “Se eu entrar, será para ganhar.”

