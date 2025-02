Lula faz pronunciamento em rede nacional de TV nesta segunda Informe foi emitido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência; declaração vai ocorrer a partir das 20h30 Brasília|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h19 ) twitter

Lula faz pronunciamento em rede nacional de rádio e tv Tomaz Silva/Agência Brasil - 21.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de televisão na noite desta segunda-feira (24). De acordo com informe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a declaração está prevista para 20h30, com duração de 2 minutos e 18 segundos. Os temas do pronunciamento serão os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular.

Além disso, o pronunciamento do presidente será exibido em cadeia nacional de rádio nesta terça-feira (25), às 6h30.

Esse será o primeiro pronunciamento de Lula em cadeia nacional em 2025. A mensagem será veiculada em um momento que o governo passa por instabilidade, com queda de popularidade do presidente, que enfrenta sua pior avaliação em três mandatos. O petista tem 24% de aprovação.

Além disso, Lula tem lidado com falhas na comunicação do governo, o que o fez mudar o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social) em janeiro, colocando Sidônio Palmeira no lugar de Paulo Pimenta.

‌



O presidente enfrentou desgastes por causa da “crise do Pix” em virtude de uma norma da Receita Federal que obrigaria instituições financeiras a informar mensalmente ao Fisco quando pessoas físicas fizessem movimentações bancárias de ao menos R$ 5.000, incluindo todas as formas de pagamento. A rejeição à medida fez a Receita Federal anular a norma.

Desde a semana passada, o governo tem sido criticado em função da suspensão de novas contratações de linhas de financiamento do Plano Safra 2024/2025. Isso fez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar a liberação, via Medida Provisória, de cerca de R$ 4 bilhões em créditos extraordinários.