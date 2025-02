Suspensão do Plano Safra pode deixar alimentos ainda mais caros; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o economista Rodrigo Simões avalia que a suspensão de algumas linhas de financiamento do Plano Safra pode impactar médios e grandes produtores rurais — repassando os custos do crédito ao consumidor e encarecendo os alimentos.



Simões explica que o encerramento dos créditos agrícolas para produtores que não se enquadram no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) incentiva a busca por crédito rural privado, uma alternativa mais custosa para os agricultores, o que pode resultar em preços mais altos nas prateleiras .



Entretanto, o economista ressalta que a produção agrícola deste ano pode ser excessiva, ou seja, com grande oferta de alimentos no mercado. Dessa forma, o efeito do encarecimento pode ser atenuado, evitando uma alta expressiva nos preços.