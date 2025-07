Lula lamenta tragédia no Texas: ‘Mais de 20 crianças desaparecidas comovem a todos’ Presidente também desejou sucesso em buscas; 27 meninas ainda não foram encontradas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 12h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h43 ) twitter

Inundações no Texas, nos EUA, deixaram dezenas de mortos e desaparecidos Reprodução/Redes Sociais/Patrick Keely

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, neste domingo (6), as mortes e desaparecimentos causados pelas enchentes no Texas, nos Estados Unidos.

“Acompanho com tristeza as notícias sobre as enchentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo”, afirmou.

A posição foi publicada em nota oficial do governo e compartilhada pelo político em redes sociais. O comunicado também deseja que as ações de resgate tenham sucesso e expressa sentimentos aos que perderam familiares.

“Quero expressar a minha solidariedade, e a solidariedade de todo o povo brasileiro. Que Deus os ajude neste momento difícil", diz trecho da nota.

O Palácio do Itamaraty também divulgou uma nota em solidariedade às famílias da vítima e defendeu a necessidade de ações contra a crise climática.

“O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional”, afirma o Itamarty.

O que aconteceu no Texas?

Desde a última sexta-feira (4), inundações provocaram a morte de ao menos 59 pessoas. Entre elas, 15 são crianças. Outras 27 meninas que estavam em um acampamento cristão, o Camp Mystic, ainda não foram localizadas.

As chuvas torrenciais afetaram a região conhecida como Flash Flood Alley, considerada uma das mais vulneráveis a enchentes no país.

O Rio Guadalupe subiu cerca de oito metros em 45 minutos, arrastando casas e veículos.

As chances de encontrar sobreviventes diminuem com o tempo, mas o governador Greg Abbott determinou que os socorristas continuem trabalhando com a premissa de que os desaparecidos estão vivos.

Cerca de 850 pessoas foram resgatadas desde o início da operação, que mobiliza mais de 1.700 agentes. Helicópteros e drones são usados para alcançar áreas isoladas pelas enchentes.

