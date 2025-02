Agricultores buscam meios de evitar prejuízos devido às chuvas em excesso

As chuvas, importantes para o bom desenvolvimento das plantações, podem se tornar uma dor de cabeça para os produtores, quando em excesso. A produtividade de algumas culturas no início da safra 2024/2025 corre risco por conta dos altos volumes de chuva recentes . Agricultores buscam alternativas para evitar prejuízos causados por doenças e pragas vindas pelo excesso pluvial. Coberturas plásticas e sombreamento são algumas das soluções utilizadas para evitar o avanço das doenças e fungos.



Com a previsão de chuvas na região de Goiás até meados de maio, a situação das áreas fica no radar dos produtores e órgãos de apoio para os riscos a uma das melhores safras previstas .