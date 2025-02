Lula pode viajar para a Rússia em maio, a convite de Putin Presidente russo convidou brasileiro para evento de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial; ida ainda não está confirmada Brasília|Do R7 27/01/2025 - 18h23 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula agradeceu Putin pelo convite Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.1.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja viajar para a Rússia em maio, a convite do presidente russo, Vladimir Putin. Os dois líderes conversaram por telefone nesta segunda-feira (27). O convite é para a celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O evento será na capital Moscou. Segundo o Palácio do Planalto, Lula agradeceu o convite e “indicou intenção de comparecer”. Putin “demonstrou satisfação com a perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia”, diz a nota do governo brasileiro.

Apesar do desejo do petista em ir a Moscou, a reportagem apurou que a viagem ainda não está confirmada. Se o brasileiro decidir atender ao convite de Putin, será a primeira viagem à Rússia deste mandato.

Na ligação, Lula reforçou a preocupação com o cenário internacional e voltou a destacar o compromisso brasileiro com a promoção da paz. Putin teria demonstrado interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado por Brasil e China no ano passado para dar fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Os dois presidentes concordaram em manter contato sobre o tema.

O russo cumprimentou Lula pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, durante a presidência brasileira do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A iniciativa conta com o apoio de mais de 80 países e organizações. A adesão é formalizada por meio de uma declaração, que define compromissos gerais e específicos, os quais são alinhados com prioridades e condições específicas de cada signatário.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o comunicado brasileiro, o presidente russo também sugeriu a retomada Comissão Bilateral de Alto Nível entre os dois países. Além disso, Putin “expressou apoio à presidência brasileira do Brics e indicou disposição de seguir trabalhando no avanço de iniciativas em favor da facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros e em outras áreas”.

Em nota, o governo russo informou que o foco da conversa foi o “desenvolvimento adicional da parceria estratégica bilateral nas esferas política, comercial e econômica”. De acordo com o Kremlin, Putin e Lula também trataram da presidência norte-americana de Donald Trump.

‌



“Devido à transferência da presidência dos Brics da Rússia para o Brasil em 2025, foi confirmado o compromisso mútuo de coordenar estreitamente as posições em toda a extensa agenda de atividades do BRICS”, acrescentou o governo russo.