Lula sanciona lei que institui política nacional de cuidado às pessoas com Alzheimer Presidente sancionou também alterações no Código de Processo Civil e política de atendimento educacional especializado a crianças

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 13.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou três leis durante cerimônia nesta terça-feira (4), no Palácio do Planalto, em Brasília. São elas: a política nacional de cuidado integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências; a política nacional de atendimento educacional especializado a crianças de zero a três anos e alterações no Código de Processo Civil.

A política nacional para cuidar de pessoas com Alzheimer e outras demências foi aprovada pelo Congresso Nacional recentemente. O texto caracteriza a demência como uma síndrome de natureza crônica ou progressiva, com deterioração da função cognitiva ou da capacidade de processar o pensamento além da que pode ser esperada no envelhecimento normal.

Segundo a matéria, cabe ao poder público a realização de orientação e conscientização dos prestadores de serviços de saúde públicos e privados sobre as doenças que causam perda de funções cognitivas, a identificação de seus sinais e sintomas em fases iniciais. Essas ações deverão ser executadas no âmbito de programas de saúde da família. Já as ações de serviços, fluxos e rotinas serão estabelecidas pelos gestores do SUS.

O texto fixa diretrizes para a política nacional de cuidado integral, como uso da medicina baseada em evidências para estabelecer protocolos de tratamento e observância das orientações de entidades internacionais. Além disso, deve haver articulação com serviços pré-existentes e estímulo de hábito de vida com vistas à promoção da saúde e prevenção de comorbidades.

Publicidade

Os funcionários do SUS devem incluir em sistemas notificações sobre a ocorrência das doenças, com devida observância da proteção de dados pessoas e respeito à privacidade. Para efetivar a política nacional, o poder público deve elaborar um plano de ação em conjunto com instituições de pesquisa, comunidade acadêmica e científica e com a sociedade civil, nos termos de um regulamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lula sancionou também a política nacional de atendimento educacional especializada a crianças de zero a três anos. A atenção precoce vai priorizar os pequenos que necessitam e atendimento especializado e os bebês que tenham nascido em condição de risco, como os prematuros, os acometidos por asfixia perinatal ou os que apresentarem problemas neurológicos, malformações congênitas e síndromes genéticas.

Publicidade

O texto estabelece preferência de atendimento em programas de visitas domiciliares, que deverão dar atenção especial às crianças contempladas no projeto, com o objetivo de identificar necessidades específicas e promover o desenvolvimento integral delas. Pela matéria, os serviços de atenção precoce deverão ter como eixos a perspectiva inclusiva e o processo de aprendizagem global das crianças, além de fixar objetivos pedagógicos e desenvolver trabalhos direcionados à aquisição e competências humanas e sociais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por fim, Lula sancionou ainda lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processos civis. Agora, será obrigatória a relação do local de julgamento com o domicílio das partes ou com o local do pagamento da dívida, entrega de bem ou prestação de serviço.

Atualmente, o Código Civil prevê que as partes envolvidas em uma ação podem escolher o local onde será ajuizada, sem nenhuma restrição. Durante a tramitação da matéria, foi exemplificada com a situação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que oferece soluções rápidas e tem valores de custas processuais mais baixos que os demais tribunais, mas acaba recebendo muitas ações que não se relacionam com o DF. O texto estabelece, ainda, que o ajuizamento de uma ação em juízo aleatório seja considerado prática abusiva. Nesses casos, fica autorizada a possibilidade de declinação da competência de ofício.