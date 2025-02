Lula viaja ao Japão em março; países celebram 130 anos de relações diplomáticas em 2025 Brasil tem a maior comunidade nipodescendente fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 17h18 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h18 ) twitter

Lula foi ao Japão em maio de 2023 Ricardo Stuckert/Presidência da República - 19.5.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para visita oficial de Estado ao Japão, no próximo mês. Entre 25 e 26 de março, o petista vai se reunir com o imperador Naruhito, a imperatriz Masako e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Em 2025, Brasil e Japão celebram 130 anos de relações diplomáticas, e a comemoração tem sido chamada de “Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão”. Lula foi ao país asiático em maio de 2023, para a cúpula estendida do G7. A ida ao país asiático deve ser a primeira viagem internacional do petista neste ano.

O Brasil tem a maior comunidade nipodescendente fora do Japão — são cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo o MRE (Ministério das Relações Exteriores), aproximadamente 211 mil brasileiros vivem na nação — o quinto maior grupo nacional fora do Brasil.

O Japão foi o terceiro maior parceiro comercial brasileiro na Ásia no ano passado e o terceiro maior destino de produtos do Brasil ao continente. O fluxo comercial ficou em US$ 11 bilhões, com superávit de US$ 148 milhões.

Também em maio do ano passado, Lula recebeu, em Brasília (DF), o então-primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. À época, eles discutiram a entrada de carne bovina brasileira, no mercado japonês. O Japão importa cerca de 70% da carne bovina que consome — Estados Unidos e Austrália os principais fornecedores. A venda do item para o país começa neste ano.

Na ocasião, foram assinados um memorando de cooperação na área de agricultura e melhoria de terras degradadas com vistas à segurança alimentar e mitigação do aquecimento global e um memorando de entendimento em segurança cibernética, que busca promover a cooperação entre os países, incluindo desenvolvimento e implementação e estratégias e capacidades nacionais.