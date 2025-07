Magno Malta diz para Moraes ‘tentar a sorte’ contra Bolsonaro Ministro deu 24 horas para a defesa do ex-presidente explicar descumprimento de cautelares Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 21h09 (Atualizado em 21/07/2025 - 21h12 ) twitter

O ex-presidente foi à Câmara para discutir ações para pressionar o STF Carlos Moura/Agência Senado - 17/07/2025

O senador Magno Malta (PL-ES) disse nesta segunda-feira (21) para o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes “tentar a sorte” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A minha palavra ao tirano Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Poe a mão nele e tenta a sorte. O azar você já tem”, disse o senador.

A declaração ocorreu após um encontro entre a oposição e o ex-mandatário na liderança do PL na Câmara dos Deputados.

Durante a reunião, Moraes explicou, em ofício, o teor das medidas cautelares impostas a Bolsonaro na semana passada, incluindo a instalação de uma tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais.

‌



O ministro esclareceu que Bolsonaro está proibido de dar entrevistas que sejam transmitidas nem transcritas em qualquer das plataformas das redes sociais dele ou de terceiros.

Apesar da explicação, Bolsonaro falou com a imprensa na saída da Câmara. O ex-presidente disse a jornalistas que a instalação do equipamento é “um “símbolo de máxima humilhação”.

‌



“Não roubei os cofres públicos, não roubei recursos públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é um símbolo da máxima humilhação desse país”, afirmou Bolsonaro a jornalistas.

Uma pessoa inocente. É uma covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da república. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus”, prosseguiu.

‌



Há pouco, Moraes deu 24 horas para a defesa do ex-presidente explicar o descumprimento das medidas cautelares.

Bolsonaro responde, entre outros, um processo sobre tentativa de golpe de Estado e, ao lado do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é investigado em um inquérito sob suspeita de obstruir a ação do golpe.

Oposição sobe o ‘tom’

Na coletiva, os parlamentares alegaram que o STF “subiu o tom” contra eles e alertaram que também aumentariam o tom em resposta.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse: “Nas próximas semanas, a nossa intenção é elevar o nível desse jogo. Não vou falar como”.

Os parlamentares da oposição definiram prioridades para pressionar o STF. No Senado, o grupo vai intensificar os esforços em prol do impeachment de Moraes.

Na Câmara, a prioridade vai ser uma anistia ampla e irrestrita a Bolsonaro e aliados, além de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que muda as regras do foro privilegiado.

A oposição também criou três comissões internas para trabalhar durante o recesso “branco” do Congresso, sendo:

Comissão de comunicação, liderada pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO);

Comissão para trabalhar mobilizações internas na Câmara em prol das pautas do grupo, sob coordenação do deputado Cabo Gilberto (PL-PB);

Comissão de mobilização nacional para dar voz a Bolsonaro nas ruas, sob coordenação dos deputados Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC).

