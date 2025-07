Senado aprova MP do crédito consignado incluindo motoristas de aplicativo Texto seguirá para a sanção presidencial Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MP foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional Carlos Moura/Agência Senado - 1/07/2025

O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (2), uma MP (medida provisória) que amplia o empréstimo consignado para todos os trabalhadores de setores privados. O texto, que segue para a sanção presidencial, incluiu ainda os motoristas de aplicativo na modalidade.

O relator da proposta, que é de autoria do governo federal, foi relatada no Senado pelo líder do PT, senador Rogério Carvalho (PT-SE). Em seu parecer, o senador classificou os motoristas de aplicativo como “trabalhadores autônomos que atuam no transporte remunerado privado individual de passageiros e de coleta e entrega de bens”.

Os motoristas poderão contratar crédito consignado com desconto de até 30% sobre os repasses feitos pelas empresas de aplicativos. E, caso o trabalhador deixe de atuar no aplicativo, as instituições financeiras poderão prever fontes alternativas de pagamento.

A MP, editada em março, criou uma plataforma digital para centralizar a oferta de crédito consignado a trabalhadores formais, MEIs (microempreendedores individuais), empregados domésticos e trabalhadores rurais.

‌



Por meio dela é possível comparar condições de financiamento entre diferentes instituições financeiras, com regras específicas para cada categoria de trabalhador.

De acordo com o Ministério do Trabalho, a plataforma já havia movimentado mais de R$ 14 bilhões, em 25 milhões de contratos, até o início de junho. O ministério também informou que cerca de 63% das operações estavam concentradas em trabalhadores com renda de até quatro salários mínimos.

‌



A medida precisava ser votada até 9 de julho para não perder a validade. Antes da MP, apenas os funcionários de empresas com convênios bilaterais com bancos tinham acesso a tais empréstimos com desconto em folha.

O relatório ainda instituiu uma multa administrativa de 30% sobre valores retidos indevidamente.

‌



Novas regras

A medida determina que, nos primeiros 120 dias de funcionamento da plataforma -- contados a partir de 21 de março --, os empréstimos concedidos por meio da plataforma deverão ter como finalidade exclusiva o pagamento de dívidas anteriores, com taxas de juros inferiores às da operação substituída.

Além disso, todos os contratos consignados ativos e autorizações de desconto em folha deverão ser obrigatoriamente registrados na nova plataforma até 9 de julho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp