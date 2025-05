Marina: Se não reparar PL do licenciamento no Congresso, trabalharemos no Executivo Marina disse que como defensora da democracia, defende o diálogo, e que a votação ainda não terminou Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h31 ) twitter

Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2025 – A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva durante celebração do Dia Internacional da Biodiversidade, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Tomaz Silva/Agência Brasil - 22/05/2025

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a criticar o Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental uma Aula Magistral na PUC-Rio, nesta quinta-feira, 22, alertando que a aprovação no Senado do texto considerado um retrocesso “quebrou a coluna vertebral da proteção ambiental do País” construída desde 1981.

Perguntada se pediria ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vetar o PL, se aprovado pelo Congresso, Marina disse que como defensora da democracia, defende o diálogo, e que a votação ainda não terminou.

“Se não conseguirmos fazer a reparação (no Congresso) obviamente aquilo que não é condizente com a proteção do meio ambiente vai ser trabalhado dentro do governo para que a gente possa reparar dentro de acordo com mecanismos que o executivo dispõe”, disse após o evento, ressaltando que o pedido de urgência para a votação do texto preocupa.

Com o tema “Democracia participativa e biodiversidade”, a aula na PUC-Rio foi uma comemoração ao Dia da Biodiversidade, saudado pela ministra, que mais cedo havia declarado estar de luto após a aprovação da véspera. “Pela lei aprovada ontem estou de luto, mas pelo que encontro aqui agora estou de luta”, afirmou.

‌



A aula da ministra faz parte do Congresso das Universidades Ibero-americanas, preparatório para COP30, que celebra os 10 anos da Laudato Si’“, encíclica do papa Francisco, que trata do cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.

“Propusemos um balanço ético global e estamos dialogando com o Vaticano, antes com o Papa Francisco, agora com o Papa Leão XIV, para que a gente possa fazer balanço ético liderado por ele, e ele vai precisar do suporte da ciência, porque temos que chegar na COP30 e dizer que é a COP da instalação”, informou a ministra referindo-se à necessidade de se implantar decisões de fato para minimizar o aquecimento global.

‌



Marina afirmou ainda, que o mundo está vivendo o que ela classificou de “síndrome do espectador climático”, com pouca ação por não ficar claro de quem é a responsabilidade. Mas disse que é possível identificar os responsáveis. “Quem quer explorar combustíveis fósseis até a última gota”, criticou.

