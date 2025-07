Mercosul fecha etapa de negociações de livre comércio com grupo de países europeus Anúncio foi feito em Cúpula do bloco na Argentina nesta quarta-feira; expectativa é que acordo seja assinado ainda este ano Brasília|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h09 ) twitter

Etapa de negociações foi concluída em Cúpula do Mercosul Ricardo Stuckert / PR - 06.12.2024

O Mercosul anunciou nesta quarta-feira (2) a conclusão das negociações do acordo de livre comércio com a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio), bloco integrado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein.

O acordo deve gerar um mercado de aproximadamente 290 milhões de consumidores e PIB (Produto Interno Bruto) de mais de US$ 4,3 trilhões. A expectativa, agora, é que os dois blocos assinem em definitivo o acordo ainda este ano.

Segundo o governo federal, considerados os universos agrícola e industrial, o acesso em livre comércio de produtos brasileiros aos mercados da EFTA chegará a quase 99% do valor exportado.

Além disso, o acordo pode conferir acesso preferencial à quase totalidade dos mercados europeus, quando considerado em conjunto com o Acordo Mercosul-União Europeia, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pretende concluir até o fim do ano.

De acordo com o governo brasileiro, em 2024 o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões e importou US$ 4,1 bilhões em bens da EFTA. Para o Itamaraty, o acordo contribuirá para a diversificação do comércio do Mercosul, ao ampliar oportunidades comerciais nos mercados dos países da EFTA.

Os países do bloco estão entre os maiores PIB per capita do mundo. A Suíça é o décimo primeiro maior investidor estrangeiro direto no Brasil, com estoque de US$ 30,5 bilhões, e a Noruega é o principal doador do Fundo Amazônia, com contribuições da ordem de R$ 3,4 bilhões.

