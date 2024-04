Micro-ônibus que trazia pacientes de hospital tomba e deixa nove feridos no DF

Alto contraste

A+

A-

Nove pessoas foram levadas ao hospital (CBMDF)

Um micro-ônibus usado para levar pacientes de Planaltina de Goiás para o Hospital de Goiânia tombou na noite desta terça-feira (23) e deixou nove pessoas feridas no Distrito Federal. O veículo estava com 18 passageiros e perdeu o controle na BR 020, sentido Sobradinho-Planaltina, na altura do condomínio Alto da Boa Vista. Segundo informações dos bombeiros, o motorista de 45 anos perdeu o controle, atravessou o canteiro central e colidiu contra um poste de iluminação pública que ficou preso nas ferragens do veículo.

O micro-ônibus tombou no desnível de uma obra de construção da terceira faixa da pista contrária. Segundo o motorista, chovia muito no momento do ocorrido e quando ele freou, o veículo deslizou e perdeu o controle. Nove dos 18 passageiros foram levados ao hospital. As vítimas relatavam lesão no olho, suspeita de traumatismo cranioencefálico, e cortes pelo corpo, além de queixa de dores em diversos pontos do corpo. Os pacientes levados para o hospital tinham entre 47 e 76 anos.

O veículo pertence à prefeitura de Planaltina de Goiás e regressava da cidade de Goiânia, trazendo pacientes do município que realizavam tratamentos de saúde naquela cidade. Após o acidente, a prefeitura de Planaltina providenciou a volta para casa de seis das pessoas que não se feriram. Três voltaram por meios próprios para suas residências.

Criança de 10 anos atropeladas

Menina foi atropelada após ajudar idosos a atravessar via (CBMDF/Divulgação)

Também nesta terça-feira (23) uma criança de 10 anos foi atropelada no Distrito Federal depois de ajudar um casal de idosos a atravessar a via. O acidente aconteceu na W3 Norte, na altura das quadras 504/704, no sentido Asa Sul. Segundo a avó da criança, ela havia saído da escola e aguardava o transporte escolar para o Varjão quando viu um casal de idosos tentando atravessar a avenida.

Publicidade

Ela decidiu ajudá-los, mas quando foi retornar para o outro lado da pista, onde aguardava o transporte, o semáforo já estava fechado e ela foi atropelado. A criança foi avaliada pela equipe de socorristas e transportadas para o Hospital de Base com escoriações e queixa de dores no cotovelo e pé esquerdo.

A condutora do veículo, de 44 anos, apresentava nervosismo com a situação, mas não precisou ser levada para o Hospital.