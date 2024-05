Ministério anuncia fornecimento de botijões de gás a 200 cozinhas solidárias no RS Pasta de Minas e Energia negociou distribuição com Sindigás e Conab; serão entregues cerca de 13 mil botijões de 13kg por mês

Investimento em gás é de R$ 1,8 milhão (Marcello Casal Junior/Agência Brasil — Arquivo)

O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta terça-feira (14) que negociou a entrega de 13 mil botijões de gás de 13kg por mês a 200 cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. Vão participar do esforço a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e as associadas do Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo).

“A nossa grande urgência é restituir a dignidade para todas as gaúchas e gaúchos. Vamos fazer isso unidos, com o governo do estado e com os prefeitos municipais. Como disse o presidente Lula, esta é uma ação solidária, para gente poder reconstruir aquele estado, que é um compromisso de todos nós”, disse o ministro Alexandre Silveira, em nota.

O secretário-geral da Presidência, ministro Márcio Macedo, que também colaborou com a articulação, comemorou o acordo. “É uma ação muito significativa. O Brasil inteiro está se solidarizando com o Rio Grande do Sul, e estamos ajudando a organizar as doações. As cozinhas solidárias estão produzindo e distribuindo comida de qualidade para a nossa gente gaúcha”, afirmou, também em nota.

As cozinhas solidárias são organizadas pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).