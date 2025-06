‘Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família’, diz Lula ao lançar Plano Safra

Durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026 da Agricultura Familiar, em Brasília, nesta segunda-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família” e ressaltou que o papel do Estado é dar oportunidade para as pessoas terem capacidades profissionais e qualidade de vida.



O governo anunciou R$ 89 bilhões para incentivar e modernizar a agricultura familiar. Lula destacou que os atuais projetos no setor também possibilitam a profissionalização dos filhos de pequenos produtores. “É para isso que ganhamos as eleições. Nós queremos fazer com que esse país se transforme em um país justo”, disse.



Além disso, o líder brasileiro também comentou as intenções de isentar o Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil , reformas na cobrança da energia e reduções no custo do gás. “[O país] começa a ser justo pela tributação e depois pela repartição”, concluiu.