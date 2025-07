Entenda as novas exigências da PF para colecionadores, atiradores e caçadores Responsabilidade deixará Exército e será assumida por civis; outras mudanças foram anunciadas nesta segunda Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

600 servidores da PF foram qualificados para assumir as atividades Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

A Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, assumirá a partir desta terça-feira (1º) a responsabilidade pelo registro, monitoramento e fiscalização das atividades de CACs — CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores).

Até então, essas atribuições estavam sob a alçada do Comando do Exército.

Até maio, cerca de 600 servidores da PF foram capacitados para executar as novas funções, que seguem com apoio técnico da estrutura militar durante a transição.

As mudanças foram oficializadas por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (30).

Ao todo, a corporação prevê a criação de 123 Delegacias de Controle de Armas nas capitais das 27 unidades federativas e de 96 Núcleos de Controle de Armas em delegacias localizadas no interior do país.

Novas regras

Certificado de Registro — critérios atualizados

Idade mínima

Colecionadores e caçadores: 25 anos

Atiradores desportivos: 18 anos (ou 14, em caráter excepcional, mediante decisão judicial)

Documentos obrigatórios

Documento de identidade

Certidões negativas criminais

Comprovantes de residência e ocupação

Avaliações psicológica e técnica

Filiação a entidade de tiro (para atiradores)

Guarda segura

Obrigatório o armazenamento em cofre ou espaço trancado

Validade

O prazo do Certificado de Registro será reduzido de 10 para 3 anos

Será exigida comprovação periódica de:

Autorização do Ibama válida por ao menos 18 meses no triênio para caçadores excepcionais

Classificação de atiradores desportivos

Nível 1 : 8 sessões de treino anuais

: 8 sessões de treino anuais Nível 2 : 12 treinos + 4 competições (mínimo de 2 em âmbito estadual ou superior)

: 12 treinos + 4 competições (mínimo de 2 em âmbito estadual ou superior) Nível 3 : 20 treinos + 6 competições (mínimo de 2 nacionais ou internacionais)

: 20 treinos + 6 competições (mínimo de 2 nacionais ou internacionais) Alto rendimento: presença em ranking nacional ou convocação olímpica/mundial

Limite de armas

Nível 1 : até 4 unidades

: até 4 unidades Nível 2 : até 8

: até 8 Nível 3 : até 16 (máximo de 4 de uso restrito)

: até 16 (máximo de 4 de uso restrito) Alto rendimento : até 16 (até 8 de uso restrito)

: até 16 (até 8 de uso restrito) Caçadores excepcionais : até 6 (2 restritas)

: até 6 (2 restritas) Colecionadores: 1 exemplar por tipo, modelo, marca e calibre

Aquisição e transferência

Compras autorizadas via Sistema Sinarm-CAC

Requer apresentação de laudos, declarações e nota fiscal autenticada

Transferências só serão efetivadas com autorização prévia e emissão do novo CRAF

Transporte de armas (Guia de Tráfego - GTE)

Necessário para deslocamento entre residência e locais de treino, exposição ou caça

Validade variável, de 1 a 6 meses, conforme a finalidade

Transporte permitido somente com armamento desmuniciado e documentação válida

Segurança do acervo

Exigido cofre ou compartimento seguro

Em caso de coleção exposta, devem ser adotadas medidas como fixação adequada, vitrines resistentes e proibição de munição junto às peças

Grandes acervos podem demandar segurança adicional, como alarme, recinto exclusivo ou vigilância

Fiscalização

As vistorias poderão ocorrer de forma presencial ou remota

A recusa ou obstrução da fiscalização pode levar à suspensão ou cancelamento do registro

Penalidades

Omissões e irregularidades poderão resultar em suspensão, recusa de renovação ou cassação do CR

Armas fora dos critérios estabelecidos deverão ser regularizadas ou entregues à PF no prazo máximo de 90 dias após notificação

