Ministério instala Centro de Operações de Emergência para monitorar Mpox Nísia Trindade afirmou que não há registro de ‘grande preocupação’ no Brasil, mas há ‘medidas a serem tomadas’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em 2024, Brasil teve 709 casos confirmados ou prováveis da doença Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde instala nesta quinta-feira (15) um Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar as ações de resposta contra a Mpox, conhecida como varíola dos macacos. O Ministério afirma que, embora a doença esteja estável no Brasil, o centro será instalado para reforçar a vigilância e o planejamento das ações de combate e monitoramento. Este ano foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis da doença, número menor que o registrado em 2022, que chegou a 10 mil casos durante o pico da doença no Brasil.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou o tema nessa quarta-feira (14), depois da OMS (Organização Mundial de Saúde) declarar situação de emergência de saúde pública de importância internacional. “Não há motivo de alarme, e sim de alerta”, disse.

A titular da pasta reforçou que “não há registro de grande preocupação” no Brasil, “mas há medidas a serem tomadas, alertas para viajantes e alertas que devem ser feitos”.

Na ocasião, a ministra também comentou sobre as vacinas para a doença. No ano passado, o Brasil distribuiu pelo menos 47 mil doses a todos os estados e Distrito Federal. “As vacinas, inicialmente, estavam direcionadas para esforço de pesquisa, era essa visão para uma preparação de emergência. Vamos instituir comitê de cooperação de emergência, no momento, já estávamos acompanhando, já tivemos reunião de especialistas há duas semanas. Vamos analisar todas essas questões”, informou.

Publicidade

No início desta semana, a pasta realizou um evento técnico para avaliar a situação da Mpox. Segundo dados apresentados no evento, o país teve 12,2 mil casos da doença desde o início da epidemia, em 2022. Ainda segundo a pasta, 709 casos confirmados ou prováveis foram registrados neste ano. Além disso, o país teve 16 óbitos pela doença ao longo de todo o período, sendo o mais recente deles em abril de 2023.

Segundo a pasta, foram aplicadas 29 mil doses da vacina contra a doença no público prioritário que inclui pessoas imunocomprometidas, profissionais que atuam em contato direto com o vírus e aqueles que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a doença.

Publicidade

Emergência internacional

A decisão da OMS ocorre um dia após o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) da África declarar emergência de saúde publica, diante de um aumento de 160% do número de novos casos na região em 2024.

Até este mês, foram notificados 14.250 pessoas infectadas pelo vírus causador da Mpox, dos quais 456 evoluíram para óbito. A República Democrática do Congo representou 96,3% dos casos e 97% das mortes.

O aumento de infecções é associado a uma nova variante do vírus que se espalha rapidamente e é mais grave e letal, segundo especialistas