MP do DF investiga esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e cartel na Novacap Agentes do Gaeco cumprem 28 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Piauí Brasília|Do R7 12/06/2025 - 09h51 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h06 )

Agentes cumprem 28 mandados no DF e no Piauí Reprodução/Novacap

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) realiza nesta quinta-feira (12) uma operação para combater um esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de cartel dentro da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil).

Ao todo, os agentes estão cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Piauí.

Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), servidores públicos articulavam a aceleração de pagamentos a empresas contratadas para a execução de obras públicas.

Em troca, eles recebiam vantagens indevidas que correspondiam a 2% sobre o valor bruto pago às empresas.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o afastamento de um servidor da Novacap e o bloqueio de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos, valores em contas bancárias, uma aeronave e uma embarcação.

A Operação Coringa contou com o apoio do Gaeco do Ministério Público do Estado do Piauí e do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal.

