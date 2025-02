Entenda por que possível mutação genética da gripe aviária é preocupante

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (13), a infectologista e epidemiologista Luana Araújo afirmou que, se o vírus da gripe aviária "se tornar competente para fazer uma transmissão eficiente entre humanos", há a possibilidade de que a doença se alastre pelo mundo. Pela estrutura viral, segundo ela, a mutação está próxima de acontecer.



Luana alertou sobre a necessidade de "manter uma vigilância", pois um surto global não poderia ser descartado, especialmente devido à alta suscetibilidade da população a esse tipo de vírus.



As autoridades sanitárias seguem acompanhando a situação, enquanto cientistas avaliam possíveis mudanças no comportamento do vírus e o desenvolvimento de medidas de contenção.