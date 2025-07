Moraes marca depoimentos das testemunhas dos núcleos dos ‘kids pretos’ e da desinformação STF realizará as oitivas das testemunhas indicadas tanto pela Procuradoria-Geral da República Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h11 ) twitter

Moraes agenda depoimentos das testemunhas Ton Molina/STF - 12.06.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), definiu para as próximas semanas as audiências das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da ação penal que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder por meio de um golpe.

A denúncia, apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) em 26 de março, envolve Bolsonaro e mais 33 pessoas, acusadas de crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Os investigados foram divididos em cinco núcleos para facilitar a apuração.

Núcleo 2 — ações para criar insatisfação e protestos

O núcleo 2 é composto por pessoas responsáveis por articular manifestações e protestos contra o resultado das eleições, fomentando um clima de insatisfação e desconfiança na legitimidade do pleito. Esse grupo “organizou” manifestações que terminaram na invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal e outros atos de vandalismo no dia 8 de janeiro de 2023.

As atividades do núcleo 2 incluem a coordenação de grupos extremistas e a mobilização de manifestantes em atos que buscavam pressionar o Poder Judiciário e as instituições eleitorais para anular a vitória de Lula. A data para as oitivas das testemunhas deste núcleo estão agendadas de 14 a 21 de julho.

‌



Núcleo 3 — os ‘kids pretos’

Esse núcleo é formado por militares da ativa e da reserva do Exército, especialistas em operações especiais, conhecidos como “kids pretos” ou “forças especiais” (FE). Segundo a Polícia Federal, eles elaboraram um plano operacional detalhado, chamado “Punhal Verde e Amarelo”, que seria executado em 15 de dezembro de 2022 e previa o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice, Geraldo Alckmin.

As testemunhas desse grupo serão ouvidas entre os dias 21 e 23 de julho. Entre elas, estão generais, coronéis, tenentes-coronéis e agentes da Polícia Federal.

‌



Núcleo 4 — a desinformação

Responsável por criar e disseminar informações falsas com o objetivo de deslegitimar o processo eleitoral, especialmente as urnas eletrônicas, o núcleo 4 reúne oficiais do Exército e outros integrantes ligados à difusão de fake news. As oitivas das testemunhas deste grupo ocorrerão entre os dias 14 e 16 de julho.

A denúncia da PGR

A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu então candidato a vice, Braga Netto, de liderar a organização criminosa que tentou impedir, de forma coordenada e violenta, o cumprimento do resultado das eleições presidenciais de 2022.

‌



Segundo a denúncia, Bolsonaro e seus aliados, entre civis e militares, articularam uma série de ações que culminaram na tentativa de golpe de Estado, com divisão dos investigados em núcleos especializados para execução de diferentes frentes da estratégia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e Mauro Cid compõem o núcleo central do grupo, apontado como responsável pelas decisões estratégicas.

