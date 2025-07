Moraes mantém prisão de homem que tentou explodir caminhão-tanque em Brasília Segundo o ministro, a liberdade de Alan Diego dos Santos Rodrigues representaria risco à ordem pública Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/07/2025 - 12h43 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes mantém prisão de homem que tentou explodir caminhão-tanque em Brasília Rosinei Coutinho/SCO/STF - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues, condenado por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera de Natal de 2022.

Segundo o ministro, a liberdade de Rodrigues representaria risco à ordem pública. “Estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade”, disse.

O blogueiro morava no Mato Grosso quando planejou o ataque. A ideia era explodir um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília. Alan Diego foi condenado à pena de cinco anos de reclusão e 17 dias-multa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em outubro do ano passado.

Não cabem mais recursos contra essa condenação. A investigação foi então enviada ao STF para análise de eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito.

‌



Em junho deste ano, a PGR denunciou Alan Diego e outras duas pessoas por crimes como tentativa de abolição do Estado de Direito e golpe de Estado e pediu sua prisão preventiva. A ordem foi cumprida em 27 de junho, com o recolhimento de Rodrigues a um estabelecimento prisional em Comodoro (MT).

Relembre o caso

Nas primeiras horas de 24 de dezembro de 2022, as forças de segurança do Distrito Federal foram acionadas, por meio de uma denúncia anônima, após câmeras do Aeroporto de Brasília flagrarem o momento em que um homem coloca uma caixa em um caminhão-tanque e deixa o local em seguida.

‌



A via principal de acesso ao aeroporto foi bloqueada, em uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros do DF, das Polícias Militar e Civil e da Polícia Federal com agentes do esquadrão antibombas. As autoridades fizeram uma explosão controlada para desativar o explosivo.

Em depoimento à polícia, o blogueiro George Washington de Oliveira Sousa, um dos responsáveis pela tentativa de atentado e preso no mesmo dia, disse que a intenção era chamar a atenção para o acampamento montado no Setor Militar Urbano, em Brasília, e para o movimento que contestava o resultado das eleições.

‌



Em 17 de janeiro de 2023, Alan Diego dos Santos se apresentou em uma delegacia de Comodoro, a 677 km de Cuiabá.

Em abril de 2023, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pediu à Justiça a condenação dos dois homens. O blogueiro George Washington foi condenado a nove anos e oito meses de reclusão, além de 55 dias-multa. Alan teve a pena de cinco anos de reclusão e 17 dias-multa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp