Moraes será o novo relator de ação do PSOL contra derrubada de decretos do IOF A ação sai da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que havia recebido o processo por sorteio, e passa a Moraes Brasília|Do Estadão Conteúdo 30/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h55 )

Moraes vai analisar ação do PSOL contra derrubada do IOF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, decidiu redistribuir a ação movida pelo PSOL contra a derrubada do decreto do governo que elevaria o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Com isso, a ação sai da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que havia recebido o processo por sorteio, e passa ao ministro Alexandre de Moraes.

Moraes foi escolhido por ser o relator de uma ação do PL contra a alta do IOF, que foi apresentada antes de o Congresso derrubar o decreto.

A redistribuição foi feita a pedido do ministro Gilmar Mendes. Na última sexta-feira (27), Gilmar enviou despacho a Barroso pedindo que ele avaliasse a remessa da ação para Moraes com o objetivo de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo tema.

Barroso acolheu o argumento de Gilmar e considerou que há “importante grau de afinidade entre os temas em discussão e fundado risco de decisões contraditórias”.

“Conforme apontou o ministro Gilmar Mendes, a análise do tema exige que primeiro se delimite se, ao editar os Decretos nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, o presidente da República exerceu seu poder dentro dos limites regulamentares ou da delegação legislativa, para, na sequência, analisar se o procedimento suspensivo do Parlamento encontra amparo no texto constitucional”, afirmou o presidente do Supremo no despacho.

O decreto foi sustado pelo Congresso na semana passada, medida que o PSOL argumenta ser inconstitucional por violar a prerrogativa do Executivo de alterar as alíquotas do IOF. O governo também avalia se vai entrar com ação no Supremo contra a derrubada do decreto.

Na última sexta, a AGU (Advocacia-Geral da União) informou que estuda, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, medidas jurídicas para manter a alta do IOF.

Na prática, mesmo se não ajuizar ação própria, o governo será intimado a se manifestar no processo do PSOL e poderá marcar posição contra a derrota no Congresso.

