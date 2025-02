Motorista bêbado que matou ciclista de 18 anos é solto ao pagar fiança de R$ 1.000 no DF Familiares relatam sensação de ‘impotência e impunidade’; atropelamento fatal aconteceu na segunda-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 12h24 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista perdeu o controle e capotou veículo Reprodução /Arquivo pessoal - 27.01.2025

A Justiça do Distrito Federal concedeu nesta quarta-feira (29) liberdade provisória para o motorista que dirigia bêbado na BR-020 quando atropelou e matou o ciclista Victor Aquino, de 18 anos, na segunda-feira (27).

A decisão foi emitida em audiência de custódia, após o homem de 52 anos pagar fiança de R$ 1.000. Para os familiares, a sensação é de “impotência e impunidade”.

O motorista deve cumprir agora medidas cautelares enquanto responde em liberdade, como comparecer a todos os atos do processo, não sair do DF por mais de 30 dias, a não ser caso autorizado pelo juiz, e não mudar de endereço. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) também foi suspensa por prazo indeterminado, até uma nova decisão do juiz.

Familiares da vítima, no entanto, questionam a decisão. “A fiança foi menor do que o valor da multa da Lei Seca, é um absurdo”, lamentou Thaiane Aguiar, 30 anos, irmã de Victor. O valor da multa por dirigir sob efeito do álcool é de R$ R$ 2.934,70.

‌



“É uma sensação de impotência e impunidade. Ele [motorista] saiu com o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.000, o sentimento é que a vida do Victor não tem nenhuma importância, você pode matar alguém e pagar um valor irrisório e está tudo bem. Estamos desolados, sem conseguir acreditar em tudo que está acontecendo. Pedindo a Deus forças para enfrentar esse momento”, disse.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Motorista perdeu o controle e capotou veículo

Entenda o caso

O atropelamento aconteceu na última segunda-feira (27), por volta das 10h40, na BR-020, Km 29, na região de Planaltina-DF, sentido Formosa. O motorista, de 52 anos, disse não ter visto o ciclista, quando o atropelou e capotou o carro logo em seguida. O homem chegou a fazer o teste de etilômetro que indicou 0,51 mg/l de concentração por litro de sangue. Pela legislação, a partir de 0,34 mg/l já é considerado crime de trânsito.

‌



Victor chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros do DF, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5