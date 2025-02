Minha Casa, Minha Vida fecha 2024 com 1,2 milhão de contratos e supera meta do governo São Paulo foi o estado que mais fez aquisições, com 367 mil contratos; veja detalhes e regras do programa Brasília|Do R7 29/01/2025 - 12h12 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h36 ) twitter

Governo projeta contratar 2 milhões de moradias até o fim de 2026 Marcelo Camargo/Divulgação/Agência Brasil

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida fechou o ano de 2024 com 1.268.882 contratos fechados no país. De acordo com o Ministério das Cidades, a quantidade superou em 60% a meta de contratar 2 milhões de moradias até o fim de 2026.

Os 1.268.882 contratos foram assinados desde a retomada do programa, em 2023, até 31 de dezembro de 2024.

O estado de São Paulo foi o estado com a maior quantidade de contratações fechadas. Apenas paulistas alcançaram 367.350, o que elevou os números do Sudeste e deu à região o posto de mais contratações no país, com 548.865.

Em segundo lugar, fica a região Nordeste, com 309.855 contratos. Na sequência, estão Sul e Centro-Oeste, com 219.516 e 13.983, respectivamente.

Em recorte mais detalhado, a cidade de São Paulo foi a que mais teve contratos, com quase 120 mil aquisições, enquanto Fortaleza ficou em último lugar, com 12.084.

O programa teve a margem de beneficiários ampliada, incluindo famílias com renda mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas e renda anual de até R$ 96 mil em áreas rurais. Até o fim de 2026, a meta do governo é contratar 2 milhões de moradias.

O que é o Minha Casa, Minha Vida?

O programa Minha Casa, Minha Vida foi criado para atender famílias que buscam realizar o sonho da casa própria, oferecendo acesso facilitado à moradia, com condições especiais para diferentes perfis de renda e necessidades. Veja abaixo os principais requisitos para participar do programa:

Quais as regras para participar do programa Minha Casa, Minha Vida?

Não possuir imóvel em seu nome;

Famílias que atendam aos requisitos de renda do Programa.

Quem são alguns dos grupos prioritários da linha subsidiada do Programa?

Famílias em situação de rua;

Famílias que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar;

Famílias de que façam parte pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes;

Famílias em situação de risco e vulnerabilidade;

Famílias em situação de emergência ou calamidade;

Famílias em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais, sem prejuízo de outros critérios e prioridades que podem ser definidos pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades, adequados à cobertura de situações de vulnerabilidade social e econômica locais.

Por quanto tempo a família paga pela moradia?

Na linha subsidiada, a família paga uma parcela proporcional à sua renda por um período de até cinco anos. Famílias que recebem o Bolsa Família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) são isentas do pagamento de prestações.

Na linha financiada o valor do financiamento varia de acordo com o valor do imóvel selecionado e da renda familiar, e vigora por um prazo de até 35 anos.

