Motta cita mercado de carbono, transição energética e COP30 em Fórum do Brics Na cerimônia, o presidente da Câmara lembrou aprovações do Congresso e defendeu autonomia de decisões entre países Brasília|Do R7 04/06/2025 - 12h03 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h16 )

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante abertura do 11º Fórum de Parlamentos do Brics Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 04.06.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), exaltou aprovações do Congresso Nacional ligadas ao desenvolvimento sustentável durante discurso de abertura do 11º Fórum do Brics, nesta quarta-feira (4). A colocação também lembrou a Cúpula do Clima, prevista para novembro, em Belém.

“Aqui no Brasil — que sediará, em novembro, a COP30, na cidade de Belém do Pará — avançamos em legislação para regulamentar o mercado de carbono, acelerar a transição energética e fomentar o uso de biocombustíveis”, declarou Motta.

A indicação exaltou que as medidas podem ser compartilhadas e replicadas entre outros países, contribuindo nas relações: “Podemos fomentar o comércio entre os países do grupo, eliminar barreiras não tarifárias, facilitar a mobilidade de empresários e harmonizar normas e certificações”.

Motta também destacou autonomia na decisão entre países e marcou a posição brasileira na busca pacífica em soluções de conflitos e na defesa dos direitos humanos.

“O Brasil, em sua Constituição, estabeleceu que, em suas relações internacionais, será um defensor da paz, da não-intervenção em assuntos internos de terceiros países, da autodeterminação dos povos, e da solução pacífica de conflitos. Defenderemos os direitos humanos. Repudiaremos, sempre, o racismo e o terrorismo”, disse.

As colocações fazem parte das discussões previstas para o 11º Fórum de Parlamentares dos Brics, que neste ano ocorre no Brasil, assim como a reunião do grupo.

Em discurso, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), também fez defesa do desenvolvimento sustentável como uma forma de pensar o futuro entre países.

