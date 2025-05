Motta confirma comando de comissão especial para reestruturação de carreiras Grupo será coordenado pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), e é voltado a discutir parte de proposta enviada pelo governo Brasília|Do R7 22/05/2025 - 13h42 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h01 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou nesta quinta-feira (22), o comando do grupo de trabalho que vai discutir a reestruturação de carreiras de servidores públicos federais.

A coordenação ficará com o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) — que inicialmente relatou a proposta enviada pelo governo. O grupo foi proposto pelo deputado Zé Trovão (PL-SC).

Quero agradecer o deputado @TrovaoDas (PL-SC) pelo pedido de criação do grupo de trabalho da reforma administrativa e eficiência da máquina pública. E aproveito a oportunidade pra anunciar o deputado @pedropaulo (PSD-RJ) como coordenador deste Grupo de Trabalho. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 22, 2025

A intenção do grupo é analisar a etapa complementar ao projeto de reajuste de salários a servidores, aprovado pela Câmara nesta semana.

A proposta foi dividida, de forma que deputados analisassem apenas pontos ligados ao salário — confirmando o que já foi implementado pelo governo federal.

O grupo discute, agora, as etapas que ficaram pendentes, mas ainda não há uma data oficial para início do trabalho.

